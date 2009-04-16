Dizi kahramanına özendi, şurubu iksir diye içti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir çocuk izlediği diziden etkilenerek iksir niyetine bir şişe ateş düşürücü içti.



Bursa'nın Karacabey ilçesinde, her gün bir televizyon kanalında defalarca tekrarlanan fantastik çocuk dizisindeki baş karekterin "iksir" içerek kaybolmasından etkilenen 5 yaşındaki bir kız çocuğunun, iksir niyetine bir şişe ateş düşürücü şurubu içmesi üzerine ölümden döndüğü iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Nur S, mutfakta iş yaptığı sırada odada baş kadın kahramanıyla özdeşleşen diziyi izleyen kızı B.S'den (5) uzun süre ses çıkmayınca kontrol etmek için odaya gitti.



‘Ben de kaybolacağım’



Kızını koltukların arkasında elinde boş şurup şişesiyle gören Nur S, şişede bulunan ateş düşürücü şurubu içip içmediğini sorduğu kızından "Ben (....) gibi olacağım. Onun gibi iksir yapıp içtim, ben de kaybolacağım" yanıtını alınca hemen eşi Cemil S'ye durumu bildirdi.



Ailesi tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, ilk müdahalenin ardından "ilaç zehirlenmesi" tanısıyla Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine sevk edildi. B.S, üç gün tedavi gördüğü hastaneden bu sabah taburcu edildi.



Anne Nur S, artık çocuğuna bu tür dizileri izlettirmeyeceğini belirterek, "Bu tür dizilerin yayınlanması doğru değil. Çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Çocuklarımızın psikolojileri bozuluyor. Hep hayal kurarak değişik şeyler yapmak istiyorlar. Kendilerini o dizilerdeki kahramanlara benzeterek onların yaptıkları şeyleri yapmak istiyorlar" iddiasında bulundu.

