-Dizel otomotiv satışı arttı İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 864 bin 439 adet olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaşmış oldu. Otomotiv pazarın bundan önceki en yüksek satış rakamını 760 bin 913 adetlik satış adediyle 2010 yılında elde etmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar'ın, ODD Gladyatör Ödülleri 2011'in ödül töreninde ana unsurlarını açıkladığı 2011 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin, ODD Genel Koordinatör Hayri Erce'nin hazırladığı rapora göre, geçen yılın ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 76,60 büyürken, ikinci çeyreğinde büyüme oranı yüzde 36,92 oranında gerçekleşti. 3. çeyrekte ise beklentiler doğrultusunda daralmaya başlayan toplam pazar, son çeyrekte de yüzde 11,75 oranında geriledi. 2011 yılı temmuz ayında (yüzde 2,77) büyüme oranında görülen yavaşlama, ağustos ayından itibaren aralık ayına kadar (yüzde 13,79) tüm aylarda daralmayla devam etti. 2011 yılında en yüksek satış adedine ulaşıldı. 2011 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 16,43 artarak 593 bin 519 adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 82,87 oranında büyüme gösterirken, yılın 2. çeyreğinde yüzde 40,09 oranında büyüdü. 3. çeyrekte ise beklentiler doğrultusunda daralmaya başlayan pazar, son çeyrekte de yüzde 8,09 oranında geriledi. 2011 yılı hafif ticari araç pazarı ise geçen yıla göre yüzde 7,88 artarak 270 bin 920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 64,83 oranında büyüme gösteren hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 30,20 büyüdü. Hafif ticari araç pazarı yılın 3. çeyreğinde yüzde 2,64 oranında azalırken, son çeyrekte yüzde 19,10 oranında küçüldü. -Aralık ayı- 2011 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 127 bin 910 adet olarak gerçekleşti. 148 bin 369 adet olan 2010 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 13,79 oranında azaldı. 2011 yılı ağustos ayında başlayan daralma, yıl sonuna kadar devam etti. 2011 yılı aralık ayında otomobil satışları geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,56 oranında azalarak 88 bin 957 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı aralık ayında otomobil pazarı 99 bin 461 adet düzeyindeydi. 2011 yılı ağustos ayında başlayan daralma, otomobil pazarında da yıl sonuna kadar devam etti. 2011 yılı aralık ayında hafif ticari araç pazarı 38 bin 953 adet olarak gerçekleşti. 48 bin 908 adet olan 2010 yılı aralık ayı hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 20,35 oranında daraldı. 2011 yılı hafif ticari araç pazarı satışları 3. çeyrekten itibaren oransal olarak ay bazında azalmaya devam etti. -Motor hacmine göre en yüksek pay, 1600 cc motor altında- 2011 yılı otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 89 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 529 bin 135 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 9 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 2 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. Geçen sene aynı döneme göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 17 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 11 artış ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 7 artış görüldü. 2011 yılında dizel otomobil satışları geçen yıla oranla yüzde 34 oranında artış gösterdi. 2011 yılında 593 bin 519 adet olan toplam otomobil satışının 365 bin 305 (yüzde 62) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı otomobil satış adetleri 2010 yılı ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 54'den yüzde 62'ye yükseldi. 2011 yılında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılına oranla yüzde 23 arttı. 2011 yılında 593 bin 519 adet olan toplam otomobil satışının 198 bin 616 (yüzde 33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84'ünü, yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. 2011 yılı 12 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 48 pay alan C (283 bin 551 adet) segmenti ve hemen ardından yine yüzde 35 pay ile B (210 bin 531 adet) segmenti ulaştı. 2011 yılı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49 pay, 288 bin 872 adet) oldu. Sedan otomobilleri yüzde 36 pay ve 211 bin 319 adet satış ile H/B ve yüzde 10 pay ve 59 bin 961 adet satış ile SUV otomobiller takip etti. -2012 yılına ait beklentiler- Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Ece, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki büyüme hızının Orta Vadeli Programa göre, 2012 yılında yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini anımsatarak, şunları kaydetti: ''IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda yapılan son tahminlere göre dünya için 2012 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5'tan yüzde 4,0'a çekildiğini görmekteyiz. Özellikle dünyanın büyüme konusunda lokomotifi olan Amerika'daki büyüme hızının ilgili raporda 2012 için yüzde 2,7'den yüzde 1,8'e aşağı yönlü değiştirilmiş olması ve Türk otomotiv ihracatı içinde son derece önemli yer tutan Avrupa için de büyüme hızının yüzde 1,1 seviyelerinde kalacağının tahmin edilmiş olması gerek dünya ekonomisini gerekse de sektörümüzü olumsuz etkileyecek gelişmeler olarak görülmektedir. J.D. Power'ın en son 3. çeyrek pazar tahminlerine göre 2011 yılı dünya otomotiv pazarının 77 milyon 835 bin adet, 2012 pazarının ise 83 milyon 486 bin adet olması beklenmektedir. 2. çeyrek sonu tahminlerinde ise 2011 sonu 79 milyon 451 bin adet, 2012 sonu 87 milyon 574 adet tahmin edilmişti. Pazar tahminlerinin aşağı çekildiğini görmekteyiz. Son olarak tüm bu göstergeler doğrultusunda, 2012 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 775-825 bin adetler aralığında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.''