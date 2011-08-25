-Dizel otomobile rağbet ESKİŞEHİR (A.A) - 25.08.2011 - Yenilenen motor teknolojisiyle performansları artan ve benzine oranla daha ekonomik yakıt tüketen dizel otomobillerin, tüketicinin taleplerini bu yöne kaydırmasında etkili olduğu bildirildi. Benzin fiyatlarının motorine göre daha yüksek olması tüketicinin daha tasarruflu araçlara yönelmesini sağladı. Benzinli otomobillere oranla çevreyi daha çok kirlettiği için eleştirilen dizel motora sahip araçlar, gelişen teknolojik uygulamalarla daha çevreci hale geldi. Buna bağlı olarak, benzine kıyasla daha ekonomik yakıt tüketen dizel otomobiller son yıllarda daha fazla talep görmeye başladı. Benzinlilere göre yüzde 20 daha fazla enerji yoğunluğu olan dizel motora sahip otomobiller, düşük maliyetle yüksek oranlarda güç üretmeleri nedeniyle otomobil piyasasında önemli ölçüde söz sahibi oldu. Yeni nesil dizel araçların artan performansları da tercih sebebi olarak görülüyor. A, B ve C segmentindeki dizel araçların, benzinli otomobillerle arasında marka ve modeline göre 5 ile 10 bin lira arasında fiyat farkı bulunuyor. Söz konusu fiyat farkı yılda ortalama 25-30 bin kilometre mesafe kat edildiğinde bir yılda kapanıyor. Dolayısıyla dizel otomobil sahipleri yılda bu kilometreyi yapmaları durumunda dizel araç için ödedikleri fazla parayı ekonomik yakıt tüketiminden dolayı amorti edebiliyor. Ayrıca, dizel otomobillerin ikinci el fiyatları da benzinli otomobillere göre fazla değer kaybetmiyor. -Dizel otomobil satışları arttı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde dizel otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttığını söyledi. Tüketicinin akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak dizel otomobilleri tercih ettiğini anlatan Erce, ''2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde 333 bin 264 olan toplam otomobil satışının 203 bin 559'unu dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı yüzde 52'den yüzde 61'e yükseldi'' dedi.