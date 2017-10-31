"Diyor ki Trump: 15 Temmuz'da o insanlar basın özgürlüğünü korumak için öldüler"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıl dönümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gönderdiği mesajda 15 Temmuz'la alakalı sözlerinin bir kısmı cımbızla çekilip kamuoyundan saklandığını belirtti. Özkök, Trump'ın "Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Onların eylemleri demokrasinin muhafazası için, basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi" sözleri hakkında yorumda bulunarak "Diyor ki ABD Başkanı Trump: 'O insanlar, demokrasi, basın özgürlükleri ve temel özgürlükleri korumak için hayatlarını verdiler...'" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Kardeşim o cümleyi niye cımbızladınız" başlığıyla yayımlanan (31 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen cuma akşamı Washington...

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde 29 Ekim resepsiyonu veriliyor...

Resepsiyonda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunuyor.

Arkasından bir sürpriz var...

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon da orada...

Ve Başkan Trump’ın 29 Ekim kutlama mesajını okuyor...

Çok ilginç bir mesaj ve içinde çok ilginç bir cümle var...

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Trump’ın mesajı anında Türkiye’ye duyuruluyor...

Ancak 15 Temmuz’la ilgili bir cümle var ki...

O cümle sanki cımbızla çekiliyor ve Türk kamuoyundan saklanıyor.

Bakın cımbızlanan o cümle neydi?

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Trump mesajında 15 Temmuz’a da gönderme yapıyor ama çok anlamlı bir cümle ile.

“ABD’nin Türkiye’nin demokratik kurumlarına olan desteğini bir kez daha teyit ederken Temmuz 2016’daki darbe girişimini kınadığımızı hatırlatmak isterim.”

Bu cümle çok güzel... İktidar medyasının da belli ki çok hoşuna gitmiş.

Ama hemen onun arkasından nasıl bir cümle geliyor:

“O trajik günde demokrasilerine sahip çıkan Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Onların eylemleri demokrasinin muhafazası için, basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi.”

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İsterseniz bu cümlenin Türkçede tam olarak ne anlama geldiğini yazayım:

Diyor ki ABD Başkanı Trump:

“O insanlar, demokrasi, basın özgürlükleri ve temel özgürlükleri korumak için hayatlarını verdiler...”