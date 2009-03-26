Diyetlerin yüzde 20’sini kaçamaklar oluşturur

Kısa süreli diyetlerin kilo verdirebileceğini ancak kişiye özel ve yaşam boyu sürecek beslenme alışkanlıklarına dönüşmedikçe bir işe yaramadığını belirten diyetisyen Serap Güzel, diyet programlarında mutlaka kaçamakların da olması gerektiğini söylüyor.



Güzel’e göre çikolata, alkol, hamur işi gibi kaçamakların zayıflama diyetlerinde yüzde 20’lik bir payla bulunması kilo verme başarısını artıran bir faktör.



Beslenme ve diyet uzmanı Serap Güzel, kişinin yaşam tarzına yönelik diyet programı yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Güzel Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, şunları söylüyor:



“Örneğin kişi hafta sonları mutlaka dışarıda yemek yiyorsa ona göre gündüz dikkat edilmesi gerekiyor. Cumartesi- pazardan sonra hafta içi pazartesi, salı, çarşamba toparlanma günü olarak her şeye çok dikkat edilebilir. Bu günlerde öğünlerin düzenli geçirilmesi, akşam atıştırmaların olmaması gerekiyor. Yine perşembe günü bir öğün bozulabilir. Birkaç kadeh bir şey içilebilir. Ya da cuma, cumartesi düzenli gider, pazar günü bir brunch’a gidebilir. Böylece diyetini çok daha gerçekçi uygulayabilir.



Kısacası diyetlerin yüzde 50’sini kurallar, yüzde 30’unu toparlamalar, yüzde 20’sini de kaçamaklar oluşturur. Bu şekilde kilo vermek daha gerçekçidir. ”



Pazarlık yapıyoruz



Bazı kişilerin diyetlerini düzenli bir şekilde uygularken bazılarının kaçamakları çok abarttığını belirten Güzel, sözlerini şöyle sürdürüyor:



“Kişinin iradesi ve karakteri önemli rol oynuyor. Kaçamakları abartanlar bu kez de kilo veremiyor. “Bir parça çikolata yedim” diyor ama bunu kişinin kilosundan ve yağ oranından mutlaka anlıyoruz. O yüzden kaçamak yaptıklarında bana söylemelerini istiyorum. Çoğu zaman hastalarımızla pazarlık yapıyoruz. Akşamları bir kadeh bir şey içmek istiyor ya da tatlı yemek istiyorsa, yemek porsiyonunu küçük tutmasını istiyoruz.”



İki haftada 5 kilo vermek başarı değil



Kısa süreli diyetlerin uzun vadede hiçbir yararı olmadığını vurgulayan Serap Güzel, diyetin başlaması ya da bitmesinin de söz konusu olmadığını şu sözlerle ifade ediyor: “Diyet başladı bitti, diye bir şey yok. Birkaç günlük diyetlerin sonu iyi değil. Diyet, beslenme şeklinin kişiye göre değiştirilmesi, yaşam boyu sürecek bir alışkanlığa dönüştürülmesidir. Fazla kiloların verilmesi kadar, kilonun korunması da önemli. İki haftada 5 kilo vermek başarı değildir.”



En sık yapılan yanlışlar



* Karbonhidrat değil, yağ kilo aldırır. Karbonhidrat mutlaka tüketilmeli, günlük alacağınız besinlerin yüzde 50’sini karbonhidratlar oluşturmalı.

* Ekmek ya da makarna şişmanlatmaz. Günde 7-8 dilim ekmek yemek normaldir. Pilav ya da makarnayı bol yağlı, soslu yediğinizde kilo alırsınız.

* Salataya koyduğunuz yağa çok dikkat edin. 100 gram zeytinyağı 880 kaloridir. Salataya bu miktarda koyduğunuz yağ, 26 dilim light ekmeğe, 13 dilim normal ekmeğe eşittir. 500 - 600 kalorilik bir salata da bir hamburger mönüye eşittir.

* Bir yufka 8 dilim ekmeğe eşittir. Yediğiniz bir gözlemeyle günlük ekmek ihtiyacınızı tüketmiş oluyorsunuz. Eğer diyet yapıyorsanız hamur işlerini sınırlamalısınız.

* Yemeklere çok aç oturulmamalı. Çünkü uzun süreli açlıklarda kan şekeri çok düşer ve açlık süresi ne kadar uzarsa önünüze ne gelse yersiniz. Doyma süreniz uzar. Ancak 3 - 3,5 saat aralıklarla yediğiniz zaman kan şekerinizi dengelersiniz. Bu yiyeceğin kan şekerinin düşmesini önleyecek bir yiyecek olması lazım, mesela meyve olmamalı çünkü kan şekerini daha çok tetikler ve hızlı düşürür. Mutlaka bir sandviç, tost, ekmek peynir olmalı.

* Zeytinyağı örneğinde olduğu gibi sağlıklı besinleri abartarak tüketiyoruz. Avuç avuç yenilen fındıklar son yıllarda pek çok kişinin şişmanlamasına yol açtı. 100 gram fındık 635 kaloridir. Günde 2 fındık, 2 badem, 1 ceviz ya da 5 badem ya da 5 fındık yemek yeterlidir. Önemli olan düzenli tüketmektir.

