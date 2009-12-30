Diyetle 272 kilo verdi!

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Yatak hapsine son

Hayatı dizi oldu

Özellikle yılın bu zamanında insanlar kilolarına daha çok dikkat etmek zorunda kalıyor. Soğuk kış günlerini evde geçirenler yemeği falza kaçırınca çareyi bir türlü uyamadıkları zayıflama diyetlerinde arıyorlar.İngiltere’de yaşayan Colin Corfield isimli bar sahibi diyet konusunda oldukça başarılı oldu. 41 yaşındaki Corfield diyete başlamadan önce 360 kiloydu. Doktorlar, alınan kiloların en büyük nedenini sürekli içilen bira ve yenilen abur cabur olarak açıkladı.Aldığı kilolar yüzünden adeta kendi evinde hapis hayatı yaşamak zorunda kalan Corfield, 2006 yılında midesine kelepçe taktırdı ve hayatı değişti. İngiltere’nin Cheshire bölgesinde oturan Corfield, sadece operasyon sırasında 80 kilo kadar yağ kütlesi kaybetti.Doktorların operasyondan sonra verdikleri diyeti sıkı bir şekilde uygulayan Corfiled, şu anda 85 kilo. Hala küçük sağlık problemleri olmasına rağmen verdiği 272 kilo nedeniyle hayatından oldukça memnun...Operasyon 75 milyar TL’ye mal olurken, maliyeti karşılamak için Corfield’ın annesi evini satmak zorunda kaldı. Yapılan ameliyatta Corfield’ın midesinin hacmi bir yumurta büyüklüğü kadar küçültüldü.Corfield yaptığı açıklamada "Gerçekten çok zor bir durumdu, çok sevdiğim bir huyumdan vazgeçtim fakat sağlığım için bunu yapmam gerekiyordu" şeklinde konuştu. Şu anda her yemekten bir kaç ısırık aldıktan sonra daha fazla yemek için iki saat beklemesi gerektiğini söyleyen Corfield, bir daha asla yatakta hapis hayatı yaşamak istemediğini vurguladı.Corfield’ın yaşadıkları geçen hafta İngiltere’de yayınlanmaya başlayan bir televizyon dizisine konu oldu. Yayınlanan komedi dizisinde kilolu aktör Timothy Spall rol alıyor ve kiloları yüzünden sürekli hayatı tehlikeye giren bir adamı canlandırıyor.