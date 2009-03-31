Diyetin baş düşmanı bulundu

Cumartesi öğleden sonra şekerlemeleri ve Pazar sabahlarındaki geniş kahvaltılar kilo verme uğraşlarını sekteye uğratıyor.



Hatta yeni bir araştırmaya göre bu hafta sonu keyifleri, yılda 4.1 kilo almaya almaya kadar sonuçlanabiliyor. Hafta sonu adetleri üzerine yapılan bir araştırmada, rejimde olan ya da düzenli spor yapan kişilerin hafta sonları kilo veremedikleri ya da daha kötüsü kilo aldıkları görüldü.



Uzmanlar, "Bu keyifli hafta sonları yüzünden aldığınız kilolar yılda 4.1 kiloya kadar varabilir, aman dikkat" uyarısı yapıyor.

