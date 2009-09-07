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Sağlık

Diyet yapmak tarihe karışıyor

Zayıflamak isteyenler diyet yerine artık hapla zayıflayacak, istediklerini de rahatlıkla yiyebilecekler.

07 Eylül 2009 03:00

Bilim insanları tarafından geliştirilen ve fareler üzerinde olumlu sonuç veren yeni bir mucize hapla diyet yapmak tarihe karışacak.Çünkü kullanan kişi istediği kadar yese de yine de zayıf kalmayı başarabilecek.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, insanlar böylece istedikleri gıdaları hiç çekinmeden tüketebilecekler.

İngiliz araştırmacı Alan Saltiel, “Obeziteye neden olan genler üzerinde çalıştık. Onları ‘obesogenes’ olarak adlandırdık. Bu geni yok ettiğimizde farelerin kilo almaları engellendi” diye konuştu.

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