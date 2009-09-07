Diyet yapmak tarihe karışıyor

Bilim insanları tarafından geliştirilen ve fareler üzerinde olumlu sonuç veren yeni bir mucize hapla diyet yapmak tarihe karışacak.Çünkü kullanan kişi istediği kadar yese de yine de zayıf kalmayı başarabilecek.



İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, insanlar böylece istedikleri gıdaları hiç çekinmeden tüketebilecekler.



İngiliz araştırmacı Alan Saltiel, “Obeziteye neden olan genler üzerinde çalıştık. Onları ‘obesogenes’ olarak adlandırdık. Bu geni yok ettiğimizde farelerin kilo almaları engellendi” diye konuştu.

