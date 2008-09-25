Diyet için gidilecek ülke

Tabiat güzelliği olarak dünyanın başlıca ülkelerinden biri olan Norveç, cep yakan pahalılığıyla gelen turistlerin şikâyetlerine sebep oluyor.



Bu yıl, en çok turist şikâyeti yapılan yıl olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şikâyetler genel olarak pahalılıktan ve otellerin kaliteli olmamasından oluşuyor.



Özellikle Amerika'dan gelen turistlerin şaşkınlığına ve hayal kırıklığına sebep olan pahalılık, esprilere de konu oluyor. Gelen bir şikâyet mektubunda, "Yiyecek-içecek o kadar pahalı ki diyet yapmak için dünyada daha uygun bir yer yoktur sanırım" şeklinde tepkisini gösteriyor. Diğer bir şikâyette de Amerikalı turist, "70 Doların altında şarap satan bir yer bulamadım. Şarap içemeden evime geri dönüyorum" şeklinde şikâyetini dile getiriyor.



Üç yıldızlı otelde iki kişilik oda fiyatının ortalama 200 Dolar olduğu Norveç'in başkenti Oslo, geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı başkenti olma unvanını ikinci kez almıştı.Tahrip edilmemiş tabiat güzellikleri, binlerce kilometre deniz girintileri, muhteşem şelaleleri, yazın batmayan güneşi, her birisi bir tablo niteliğindeki kış manzaralarıyla Norveç, turistlerin ilgisini her geçen gün daha çok çekiyor.



Yale Üniversitesi ile Columbia Üniversitesi'nin 2005'te yayınladığı "Tabiatı Koruma İndeksi"ne göre Norveç, 146 ülke arasında 2. Sırada yer alıyordu.

