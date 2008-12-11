Diyet içecekler şişmanlatıyor

ABD’de yapılan araştırmaya göre, diyet içecekler bilinenin aksine şişmanlatıyor. “Nasıl olsa kilo aldırmaz” diyerek daha fazla tüketiliyorlar.



ABD’nin Teksas Üniversitesi Bilim Merkezi tarafından yapılan bir çalışma diyet içeceklerin zayıflamaya yardımcı olduğu tezini çürütüyor. New York’ta bulunan bir grup obez üzerinde yapılan çalışmada diyet içecekler bir süre için normalleriyle değiştirildi. Sonuçlar normal soda içmeye başlayan obezlerin kilolarında bir değişme olmadığını gösterdi. Bilim adamları bunun nedenini diyet içecek kullanan kişinin kendisini zayıflattığına dair oluşan psikolojik etkiyle daha fazla yemek yemesine bağlıyor.

