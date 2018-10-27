Diyarbekirspor - Kocaeli: 3-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xxx), Mikail Can (xxx), Halit Karacabay (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xxx), Saffet (xxx), Emre Tosun (xxx), Özgür (xxx), Mustafa (xxx), Sedat (xxx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Emre Pehlivan (xxx) (Dk. 67 Gökhan Ünver xxx), Fikret (xxx), Aykut (xxx) (Dk. 86 Aziz), Tolga (xxx) (Dk. 75 Tugay xx)

KOCAELİSPOR: Volkan Mert (x), Fatih (x), Murat (x) (Dk. 53 Onur x), Kemal (x), Mert (x) (Dk. 47 Gökdeniz x), Sefa (x), Burak (xx), Sinan (x) (Dk. 80 Rıza), Mesut (xx), Hamza (x), Ali (x)

GOLLER: Dk. 10 Kemal (kk), Dk. 51 Özgür ve Dk. 63 Aykut (Diyarbekirspor)

SARI KART: Safet (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig, 3\'üncü Grup\'ta oynanan maçta Diyarbekirspor sahasında ağırladığı Kocaelispor\'u 3-0 yendi. Ev sahibini galibiyete taşıyan goller, Kemal (kk), Özgür ve Aykut kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10\'uncu dakikada ev sahibi ekip Diyarbekirspor, Mustafa ile sağ kanattan geliştirdiği atakta bu futbolcu, rakip ceza sahasına ortaladığı kestiği topu çıkarmak isteyen Kemal\'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

51\'inci dakikada, Diyarbekirsporlu Özgür, rakip ceza alanı sağ dış çaprazından sağ ayağının dışıyla fasol verdiği top, uzak kale direğinin dibinden ağlarla gitti: 2-0

63\'üncü dakikada yeşil kırmızılı ev sahibi ekip adına Tolga ile sağ kanattan gelişen atakta, bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmaya çalışan savunmanın ters müdahalesinde top, direğe çarparak oyuna döndü. Dönen topu kontrol eden Aykut, kısa mesafede sert şutunda top filelere gitti: 3-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Diyarbekirspor 3-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)