Diyarbekirspor - Halide Edip Adıvarspor: 3-0

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Mert Baykal (xx),

DİYARBEKİRSPOR: Ali Alper (xx), Erman (xx), Saffet (xx), Emre Tosun (xxx), Mustafa Aydoğdu (xxx), Gökhan Ünver (xx) (Dk. 56 Özgür xx), Ahmet (xxx), Sedat (xx) (Dk. 87 Selman), Umut (xxx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Tuğay (xxx) (Dk. 73 Tolga xx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleymen Enes (x), Evren (x), Metehan (x) (Dk. 84 Muhammed Raşit), Habib (x) (Dk. 74 Kubilay x) , Hüseyin (x), Emre (x), Arda (xx) (Dk. 64 Batuhan x) İbrahim (x), Cihan (x), Gökhan (x), Hakan (x)

GOLLER: Dk. 33 Umut, Dk. 62 Mustafa, Dk. 70 Erman (Diyarbekirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Cihan (Halide Edip Adıvarspor)

SARI KARTLAR: Özgür (Diyarbekirspor) - Kaan, Gökhan (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor\'u 3-0 yendi.

26\'ncı dakikada sol kanattan gelişen Diyarbekirspor atağında Tuğay ceza alanına doğru topu havalandırdı. Kaleci Süleyman Enes\'i geçen topla arka direkte buluşan Mustafa\'nın kafa vuruşu uzak kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

33\'üncü dakikada Diyarbekirsporlu Umut, orta alanda takım arkadaşının kendisine kazandırdığı topla ilerledi. Şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Umut yerden güzel bir vuruşla topu kaleci Süleyman Enes\'in solundan filelere gönderdi: 1-0.

45\'inci dakikada daha önce bir sarı kartı bulunan Halide Edip Adıvarsporlu Cihan bir pozisyondan sonra hakeme itirazdan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

62\'nci dakikada Diyarbekirsporlu Mustafa sağ kanattan içeri daldı ve açısı daralmasına rağmen yerden güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

70\'inci dakikada Diyarbekirspor yine Mustafa ile geldi, Mustafa topu sağ çaprazdan koşu yapan Erman\'ın önüne topu yuvarladı. Erman altıpas içinde topu yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0.

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