Diyarbakırspor'dan Altay maçında ilginç protesto

T24 - Bank Asya 1. Lig’de son sırada bulunan Diyarbakırspor’da futbolcular başlama düdüğüyle birlikte ilginç bir protesto gösterisi yaptı.





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İzmir Alsancak Stadı’nda oynanan Altay – Diyarbakırspor maçı eşine az rastlanan bir protesto gösterisine sahne oldu. Diyarbakırsporlu futbolcular hakemin başlama düdüğü çalmasıyla birlikte omuz omuza sahanın ortasında diz çökerek Diyarbakırspor yönetimine kimsenin aday olmamasını ve kulübe gösterilen ilgisizliği protesto etti.

Kaleci ve yedek futbolcuların da katıldığı protesto gösterisi sırasında rakip Altay futbolcuları da centilmenlik örneği gösterip kendi aralarında paslaştılar. 30 saniye süren eylemin ardından Altay’lı futbolcular topu Diyarbakırspor’a vererek protestoyu bir nevi desteklediler. Altay Diyarbakırspor maçı 0-0 beraberlikle noktalandı.



