T24 LogoT24 Logo
Spor

Diyarbakırspor'dan Altay maçında ilginç protesto

Bank Asya 1. Lig’de son sırada bulunan Diyarbakırspor’da futbolcular başlama düdüğüyle birlikte ilginç bir protesto gösterisi yaptı.

07 Şubat 2011 02:00

T24 - Bank Asya 1. Lig’de son sırada bulunan Diyarbakırspor’da futbolcular başlama düdüğüyle birlikte ilginç bir protesto gösterisi yaptı. 


VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ


İzmir Alsancak Stadı’nda oynanan Altay – Diyarbakırspor maçı eşine az rastlanan bir protesto gösterisine sahne oldu. Diyarbakırsporlu futbolcular hakemin başlama düdüğü çalmasıyla birlikte omuz omuza sahanın ortasında diz çökerek Diyarbakırspor yönetimine kimsenin aday olmamasını ve kulübe gösterilen ilgisizliği protesto etti.

Kaleci ve yedek futbolcuların da katıldığı protesto gösterisi sırasında rakip Altay futbolcuları da centilmenlik örneği gösterip kendi aralarında paslaştılar. 30 saniye süren eylemin ardından Altay’lı futbolcular topu Diyarbakırspor’a vererek protestoyu bir nevi desteklediler. Altay Diyarbakırspor maçı 0-0 beraberlikle noktalandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24