Diyarbakırspor seyircisiz, tarafsız ama galip: 1-0

T24 - Turkcell Süper Lig'de Diyarbakırspor, Antalyaspor'u, kırmızı-yeşilli ekibin cezası nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta 1-0 yendi.





Maçtan dakikalar



İlk Yarı



10. dakikada Diyarbakırspor'dan Burak'ın ceza alanı dışından çektiği sert şutta top, kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.



40. dakikada Erdal'ın soldan ortasında ceza alanında müsait pozisyondaki Bebbe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



İkinci Yarı



46. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Veysel'in şutunda iyi yer tutan kaleci Metin, topu kontrol etti.



62. dakikada Necati'nin ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Metin meşin yuvarlağı kontrol etti.



69. dakikada soldan yapılan ortada ceza alanındaki karambol pozisyonunda top, ellerini havaya kaldıran Yalçın'ın eline çarpınca hakem İlker Meral penaltı noktasını gösterdi. Erhan'ın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 1-0



69. dakikada Antalyaspor'da penaltı kararına itiraz eden Sedat, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Diyarbakırspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi.



DİYARBAKIRSPOR: 1 - ANTALYASPOR: 0



Stat: İzmit İsmetpaşa



Hakemler: İlker Meral xxx, Serhan Malkoç xxx, Muharrem Yılmaz xxx



Diyarbakırspor: Metin xxx, Baki xx, Martinoviç xxx, Adnan xx, Celaleddin xxx, Abdullah x (Dk. 59 Erhan xxx), Musa x (Dk. 74 İbrahim x), Burak xx, Barış xx, Bebbe xxx, Erdal xx (Dk. 84 Stankovski x)



Antalyaspor: Ömer x, Yalçın x, Şenol x, Necati xx, Sedat x, Erhan Güven xx, Veysel x (Dk. 64 Ali Zitouni x), Ertuğrul x (Dk. 64 Dijehaua x), Batak, Tita xxx, Korhan x



Gol: Dk. 70 Erhan (Penaltıdan) (Diyarbakırspor)



Sarı Kartlar: Dk. 80 Burak, Dk. 90+3 Stankovski (Diyarbakırspor), Dk. 21 Sedat, Dk. 69 Yalçın, Dk. 82 Korhan (Antalyaspor)



Kırmızı Kart: Dk. 69 Sedat (Antalyaspor)