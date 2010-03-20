T24 LogoT24 Logo
Spor

Diyarbakırspor seyircisiz, tarafsız ama galip: 1-0

Turkcell Süper Lig'de Diyarbakırspor, Antalyaspor'u, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda ağırladı.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de Diyarbakırspor, Antalyaspor'u, kırmızı-yeşilli ekibin cezası nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta 1-0 yendi.

 
Maçtan dakikalar

İlk Yarı

10. dakikada Diyarbakırspor'dan Burak'ın ceza alanı dışından çektiği sert şutta top, kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

40. dakikada Erdal'ın soldan ortasında ceza alanında müsait pozisyondaki Bebbe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
 
İkinci Yarı

46. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Veysel'in şutunda iyi yer tutan kaleci Metin, topu kontrol etti.

62. dakikada Necati'nin ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Metin meşin yuvarlağı kontrol etti.

69. dakikada soldan yapılan ortada ceza alanındaki karambol pozisyonunda top, ellerini havaya kaldıran Yalçın'ın eline çarpınca hakem İlker Meral penaltı noktasını gösterdi. Erhan'ın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 1-0

69. dakikada Antalyaspor'da penaltı kararına itiraz eden Sedat, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Diyarbakırspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi.

DİYARBAKIRSPOR: 1 - ANTALYASPOR: 0
    
Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: İlker Meral xxx, Serhan Malkoç xxx, Muharrem Yılmaz xxx

Diyarbakırspor: Metin xxx, Baki xx, Martinoviç xxx, Adnan xx, Celaleddin xxx, Abdullah x (Dk. 59 Erhan xxx), Musa x (Dk. 74 İbrahim x), Burak xx, Barış xx, Bebbe xxx, Erdal xx (Dk. 84 Stankovski x)

Antalyaspor: Ömer x, Yalçın x, Şenol x, Necati xx, Sedat x, Erhan Güven xx, Veysel x (Dk. 64 Ali Zitouni x), Ertuğrul x (Dk. 64 Dijehaua x), Batak, Tita xxx, Korhan x

Gol: Dk. 70 Erhan (Penaltıdan) (Diyarbakırspor)

Sarı Kartlar: Dk. 80 Burak, Dk. 90+3 Stankovski (Diyarbakırspor), Dk. 21 Sedat, Dk. 69 Yalçın, Dk. 82 Korhan (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 69 Sedat (Antalyaspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24