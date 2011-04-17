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Spor

DİYARBAKIRSPOR MAÇA ÇIKMADI DİYARBAKIR (A.A)

17 Nisan 2011 17:50

-DİYARBAKIRSPOR MAÇA ÇIKMADI DİYARBAKIR (A.A) - 17.04.2011 - Bank Asya 1. Lig'de mücadele Diyarbakırspor, Denizlispor maçına çıkmadı. Yönetim sorunu yaşayan ve ardından kulüp çalışanlarının iş bıraktığı yeşil-kırmızılı ekip, bugün saat 14.00'te Diyarbakır Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Denizlispor maçında sahaya çıkmadı. Denizlisporlu futbolcular ve hakemler, bir süre ev sahibi takımın sahaya çıkması için bekledi. Ancak yeşil-kırmızılı ekip sahaya çıkmayınca, maç oynanamadı. Maçın hakemi Mürvet Sezer, bunun üzerine Denizlisporlu oyuncuları soyunma odasına geri gönderdi. Hakem ve gözlemci Diyarbakırspor'un sahaya çıkmadığına ilişkin rapor tutarken, ev sahibi takımın hükmen yenik sayılacağı belirtildi. Diyarbakırspor Kulüp Müdürü Muhittin Ateş, dün yaptığı açıklamada, kulüp çalışanların iş bırakması nedeniyle takımının Denizlispor maçına hazırlanamadığını belirterek, takımının Denizlispor maçına çıkmayacağını söylemişti.

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