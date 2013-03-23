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Spor

Diyarbakırspor küme düştü

3. Lig'de Arsinspor ile 0-0 berabere kalan Diyarbakırspor küme düştü. Şehrin diğer temsilcisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un yükselişi sürüyor

23 Mart 2013 20:55

Spor Toto 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta geçen hafta Kocaeli deplasmanına maddi imkansızlık yüzünden gidemeyince 3 puanı silinen Diyarbakırspor, bugün evinde oynadığı Arsinspor ile 0-0 berabere kaldı. Diyarbakırspor, amatör kümeye düştü

Spor Toto 3. Lig 3’üncü Grup’ta geçen hafta Kocaeli deplasmanına maddi imkansızlık yüzünden gidemeyince 3 puanı silinen Diyarbakırspor, bugün evinde oynadığı Arsinspor ile 0-0 berabere kaldı. Diyarbakırspor, amatör kümeye düştü. Ligde aldığı beraberlikle 5 puana yükselen Diyarbakırspor, bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazansa bile matematiksel olarak amatör kümeye düştü.

Selim Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır'ın profesyonel liglerde yer alan diğer temsilcisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ise şehrin futboldaki yeni umudu oldu. 3. Lig 1. Grupta lider olarak yarışa devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, bu sezon sadece bir mağlubiyet aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, bugünkü maçında Afyon deplasmanında Sandıklıspor'u 6-0'la geçti.

 

1968 yılında kurulan Diyarbakrıspor'un lig tarihi

 

Süper Lig: 1977-80, 1981-82, 1986-87, 2001-06, 2009-10
1. Lig: 1976-77, 1980-81, 1982-86, 1987-01, 2006-09, 2010-11
2. Lig: 1968-76, 2011-2012
3. Lig: 2012-2013

 

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