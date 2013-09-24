T24 LogoT24 Logo
Spor

Diyarbakırspor kapanıyor

Üst üste 4 lig birden düşerek Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) gerileyen Diyarbakırspor'un yönetim, teknik heyet ve futbolcuları dağıldı

24 Eylül 2013 13:56

Üst üste 4 lig birden düşerek Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) gerileyen Diyarbakırspor'un yönetim, teknik heyet ve futbolcuları dağıldı. 45 yıllık kulüp, takım maçlara çıkmayacağından bir süre sonra kapanacak.
 
Diyarbakırspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Emin Akyapı, sahip  çıkılmadığı için 45 yıllık kulübün kapanacağını söyledi. Tüm futbolcuların lisanslarını karşılıksız olarak verdiklerini ve  artık takımın ne teknik heyet ne de futbolcusunun olmadığını bildiren Akyapı, önce küme düşüleceğini daha sonra da kulübün kapanacağını ifade etti. 
 
Mehmet Emin Akyapı, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni  Diyarbakırspor ile yönetim olarak birleşme kararı aldıklarını da belirterek,  şöyle dedi: 
 
"Kulüplerimizin yasal olarak birleşme imkanı olmadığı için mevcut  yönetimimiz ile Yeni Diyarbakırspor'un yönetimi birleşti ve ortak hareket etme  kararı aldı. Hata her iki kulübümüzün taraftarları da birleşti. Yeni  Diyarbakırspor'un tüm maçlarına giderek destek veriyorlar. Tüm futbolcularımızın  lisansları da karşılıksız olarak verildi. Şu an için takımın ne teknik heyeti ne  de futbolcusu var. Sadece tabelası olan bir kulübüz. Dolayısıyla maçlara çıkacak  bir ekibimiz olmadığı için Diyarbakırspor küme düşecek ve ilerleyen haftalarda  kendiliğinden kapanmış olacak. Futbolcularımızın barındığı kulüp binası da  Büyükşehir Belediyesi'ne geri verilecek. Belediye de Spor Toto 2. Lig'de mücadele  eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'a binayı teslim edecek." 

ETİKETLER

diyarbakırsporkulüpkapanmaborçiflas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24