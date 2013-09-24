Diyarbakırspor kapanıyor

Üst üste 4 lig birden düşerek Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) gerileyen Diyarbakırspor'un yönetim, teknik heyet ve futbolcuları dağıldı. 45 yıllık kulüp, takım maçlara çıkmayacağından bir süre sonra kapanacak.

Diyarbakırspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Emin Akyapı, sahip çıkılmadığı için 45 yıllık kulübün kapanacağını söyledi. Tüm futbolcuların lisanslarını karşılıksız olarak verdiklerini ve artık takımın ne teknik heyet ne de futbolcusunun olmadığını bildiren Akyapı, önce küme düşüleceğini daha sonra da kulübün kapanacağını ifade etti.

Mehmet Emin Akyapı, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Diyarbakırspor ile yönetim olarak birleşme kararı aldıklarını da belirterek, şöyle dedi:

"Kulüplerimizin yasal olarak birleşme imkanı olmadığı için mevcut yönetimimiz ile Yeni Diyarbakırspor'un yönetimi birleşti ve ortak hareket etme kararı aldı. Hata her iki kulübümüzün taraftarları da birleşti. Yeni Diyarbakırspor'un tüm maçlarına giderek destek veriyorlar. Tüm futbolcularımızın lisansları da karşılıksız olarak verildi. Şu an için takımın ne teknik heyeti ne de futbolcusu var. Sadece tabelası olan bir kulübüz. Dolayısıyla maçlara çıkacak bir ekibimiz olmadığı için Diyarbakırspor küme düşecek ve ilerleyen haftalarda kendiliğinden kapanmış olacak. Futbolcularımızın barındığı kulüp binası da Büyükşehir Belediyesi'ne geri verilecek. Belediye de Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'a binayı teslim edecek."