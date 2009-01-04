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Spor

Diyarbakırspor iflas etti!

Diyarbakırspor'da alacaklarının ödenmemesi futbolcular kampı terketti. Taraftarlar, tabutlu eyleme hazırlanıyor.

04 Ocak 2009 02:00

Diyarbakırspor’da alacaklarının ödenmemesi üzerine kampı terkeden futbolcuların haklı olduğunu söyleyen genel menajer İsmet Yılmaz tüm Diyarbakırlıları acilen göreve çağırdı.

Bank Asya 1. Lig takımlarından Diyarbakırspor’da futbolcuların alacakları ödenmediği gerekçesiyle Antalya’da düzenlenen Ege Kupası’nda Kayseri Erciyesspor ile oynanacak maça çıkmaması ve kampın dağılması kentte şok etkisi meydana getirdi.

Gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirten Genel Menajer İsmet Yılmaz, “Elimizden geleni yaptık. Ancak nefesimiz bu kadar yetti. Kampımız dağılmış bulunmaktadır. Diyarbakır’a dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cenaze törenli protesto

Diyarbakırspor Taraftarlar Birliği Başkanı Zülküf İşlek ise, büyük bir protesto eylemi gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Diyarbakırspor’a sahip çıkılmasını istiyoruz. 2 milyon nüfuslu, 10 milletvekili, 5 belediyesi, zengin iş adamları ve sayısız sivil toplum kuruluşu olan bir şehir takımına sahip çıkamıyor mu? Pazartesi günü kulübümüzü bir cenaze töreni düzenleyip, Mardinkapı Asri Mezarlığı’na gömeceğiz. Tabutu saat 12:00’de Atatürk Stadı önünden törenle kaldıracağız. Milletvekillerimize, valimize ve iş adamlarımıza sesleniyoruz, hepiniz Diyarbakırspor için görevinizi yapın” dedi.

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