Diyarbakırlı STK'lardan Ankara’ya: Milletvekiline dokunma, telafisi bu kez güç olur

Diyarbakır’da aralarında Baro, Ticaret ve Sanayi Odası, TMOOB, DİSİAD, DESOB, DOGÜNSİFED, İHD, Ticaret Borsası’nın da bulunduğu 14 Sivil Toplum Kuruluşu, HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebine sert tepki gösterdi. Hükümete, 1994’te DEP’li vekillerin Meclis’ten atılması sürecini hatırlatan STK’lar, “Çözümün adresi Meclis’tir. Çözümün yolu da siyaset ve müzakeredir. Siyaset harici her yol bizi çıkmaza götürür ve işi içinden çıkılmaz hale getirir. Maliyeti tüm toplum tarafından ödenecek böylesi bir girişim kabul edilemez” dedi.

Diyarbakır Barosu’nda düzenlenen basın açıklamasına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, DİSİAD Başkanı Burç Baysal, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile TİHV, TMOOB, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Borsa, KESK, Tabipler Odası ve İHD temsilcisi katıldı. Basın metnini okuyan Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, bölgede şehirlerde ve sokaklarda yaşanan çatışmaların yarattığı tahribatın her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

“1994’teki DEP olayından ders çıkarılmalı”

“Mağduriyetler ve hak ihlalleri artıyor, geleceğe dair ümitler azalıyor ve birlikte yaşama iradesi azalıyor” ifadesini kullanan Özmen, Diyarbakır’daki STK’lar olarak endişeli olduklarını belirtti. Açıklamasında HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmasını hatırlatan Özmen, şöyle devam etti:

“Türkiye, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ne gibi sonuçlar ürettiğini geçmişte çok acı bir şekilde tecrübe etti. 1994’te DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve Meclis’te gözaltına alınıp tutuklanmaları, Türkiye’de çok kanlı bir sürecin fitilini ateşlemişti. Tarihe ‘demokrasi ayıbı’ olarak geçen bu adım; siyasi mekanizmaları tüketmiş, hak ve özgürlük çizgisini geriye çekmiş ve demokratik yaşama çok büyük zararlar vermişti. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının tekrar gündeme taşınması ağır bir hatadır. HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması; demokratik temsil ilişkisini ortadan kaldıracak, siyasete olan inancı zayıflatacak, mevcut problemin daha da karmaşıklaşmasına yol açacak ve nihayetinde telafisi güç olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Maliyeti tüm toplum tarafından ödenecek böylesi bir girişim kabul edilemez. Bu itibarla bundan bir an önce vazgeçilmelidir.

“Çözümün adresi Meclis’tir”

Sorunun ne hendek kazmakla ne de sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla çözülemeyeceği vurgulayan Ahmet Özmen, “Çözümün adresi Meclis’tir. Çözümün yolu da siyaset ve müzakeredir. Siyaset harici her yol bizi çıkmaza götürür ve işi içinden çıkmaz hale getirir. Biz Diyarbakır’daki STK’lar olarak, demokratik siyasete inanıyoruz. Bütün toplumsal meselelere ancak demokratik siyasetin içinde ve diyalogla çare bulunabileceğini düşünüyoruz. Bunun için de siyaset kurumlarını, gerilimleri yükseltecek diyalog kanallarında sıkıntı yaratacak bir dil ve üsluptan kaçınmaya ve kesintiye uğramış olan çözüm sürecini bir an önce yeniden hayata geçirmeye çağırıyoruz. Geri dönülmez bir noktaya varmadan çatışmaların bitirilmesini ve müzakerelerin yeniden başlamasını talep ediyoruz. Bizler yeni diyalog sürecinin başlaması için elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz” diye konuştu.