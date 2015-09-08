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Diyarbakırlı otobüs firmaları kontak kapattı: Yarın kentten yapılacak bütün seferler iptal edildi

Firmalar, son günlerde batı illerinde kendilerine yönelik saldırıları protesto edecek

08 Eylül 2015 23:47

Hakkari'nin Dağlıca ilçesinde gerçekleşen PKK saldırısında 16 askerin şehit olmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerinde saldırıya uğrayan Diyarbakırlı otobüs şoförleri, yaşananları protesto etmek amacıyla yarın kontak kapatacaklarını açıkladı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Metro Turizm ise seferlere devam edecek.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakırlı otobüs firmaları, terör olaylarına tepki göstermek için yapılan protestolarda kendilerine yapılan saldırılara tepki amacıyla, yarın Diyarbakır'dan yapılacak bütün otobüs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen, İstanbul Otogar'ının da sahibi olan Metro Turizm'in seferlerine devam edeceğini duyurdu. Diyarbakır Otogarı'ndaki terminal sorumlularıyla görüşen Cumhuriyet muhabiri Baran Mutkilioğlu, Metro dışındaki otobüs firmalarının yaşanan olayları protesto etmek amacıyla yarın çalışmayacağının bilgisini aldı. Diyarbakır otogarında çalışan sorumlu, bugünden itibaren Diyarbakır'a perşembeye kadar bir tek Metro turizmin sefer yapacağını söyledi.

 

Bütün seferler iptal



Diyarbakır'dan Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bir günlük sefere çıkmama kararı aldı. Firmalar, son günlerde batı illerinde kendilerine yönelik saldırıları protesto edecek. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yapılacak tüm seferleri iptal eden firmalar, doğu illerine de yolcu taşımayacak. 

Firma yetkilileri, terör olaylarına tepki göstermek için bir araya gelen kişilerin hem masum insanlara hem de kendilerine saldırı düzenlediğini belirtti. Bu saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten firma yetkilileri, amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu kaydetti.

Dün akşam, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Dağlıca’da 16 askerin yaşamını yitirdiği saldırıyı portesto için toplanan bir grup yolu trafiğe kapatarak, Doğu ve Güneydoğu illerine yolcu taşıyan otobüslerin geçişini engelledi. Saldırıya uğrayan iki otobüsün camları kırılırken, otobüste bulunan yolcular ise restorana sığındı.

Kayseri'de de sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar, merkez Kocasinan ilçesi Kuzey Çevreyolu Mimarsinan Köprülü Kavşağı üzerinde toplandı ve Doğu ve Güneydoğu illerine giden otobüsleri taşladı. Bazı otobüslerin camları kırılırken, bir çocuk atılan taşlardan yaralandı. Saldırıya hedef olmamak için bazı şoförler yol değiştirirken, saldırganlar karanlıktan yararlanarak kaçtı.

Konya'da şehirlerarası otobüs terminalinden çıkan 4 yolcu otobüsü de yaklaşık 200 kişilik grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Konya’da terminal önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, 4 yolcu otobüsünü taşladı. Polis, taş atan gruba müdahale ederken, camları kırılan otobüsler yoluna devam etti.

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