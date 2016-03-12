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Diyarbakırlı öğrenciye bayrak ve rujla yapılan 'işkence' için soruşturma başlatıldı

Yalova'da Diyarbakırlı öğrencinin evini basıp, alnına T.C yazdılar!

12 Mart 2016 18:48

Yalova'da aynı lisede okuyan 6 kız öğrencinin başka bir kız öğrenciye yaptı öne sürülen 'bayraklı işkence' için soruşturma başlatıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Yalova’da Meslek Yüksekokulu öğrencisi Diyarbakırlı R.E.’nin Çınarcık’taki evine gelen aynı okul öğrencisi 6 kız tarafından dövülüp, elinde Türk Bayrağı ve alnına rujla T.C. yazılı fotoğrafının çekilerek sosyal medyada yayınlanması geniş yankı uyandırdı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen R.E. rapor alıp Çınarcık’tan ayrılırken, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu olayla ilgili yeni bir soruşturma açıldığını söyledi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Meslek Yüksek Okulu öğrencisi R.E., kendisinin sadece Diyarbakırlı olduğu için dövüldüğünü, olayın 'erkek arkadaş' yüzünden çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi. Kendisine bunu yapanların eski ev arkadaşları olduğunu söyleyen R.E., yatağının başucunda duran Türk Bayrağı'nı eline verip rujla alnına T.C. yazdıktan sonra çektikleri fotoğrafını cep telefonuyla diğer arkadaşlarına gönderdiklerini anlattı.

Bu olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve rapor alıp Çınarcık’tan ayrıldığını söyledi. R.E. iddia edildiğinin aksine tüm ayrıntıları polise anlattığını ekledi.

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