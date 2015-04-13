Diyarbakırlı iş insanları kaygılı: AKP'nin listesi sürece hizmet etmez

Doğu ve Güneydoğu’daki bazı kentlerde AKP’nin açıkladığı milletvekili aday listesine tabandan eleştiriler sürerken, listeye bölgedeki iş dünyasından da tepki geldi. DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, “Listede Kürt temsiliyeti güçlü çıkmadı. Bunlar seçimde AKP’ye eksi olarak yansıyacaktır” derken, Mehmet Kaya, “AKP bölgede muhafazakar ve feodaliteye güvenip batıdaki milliyetçilere oynadı. Listelerdeki aday profilleri, 1990’lı yıllardaki ANAP, DYP ve RP listelerini anımsatıyor” dedi.

7 Haziran’da yapılacak genel seçimler için geri sayım sürerken, Kürt siyasetinin merkezi olarak kabul edilen Diyarbakır’da AKP’nin açıkladığı listeye tepkiler de devam ediyor. İlk tepki, listeler açıklandıktan bir gün sonra 6. sıra adayı Abdulkadir Kurt’tan gelmişti. AKP eski Milletvekili Kurt, Diyarbakır’da sevilen ve yıllardır Kürt sorununun demokratik çözümünü savunan isimler arasındaydı. Aynı kategoride olan Milletvekili Galip Ensarioğlu ise listeye girememiş, eğilim yoklamalarda alt sıralarda bulunan Milletvekili Oya Eronat ise 4. Sırada aday gösterilmişti. Tabanda ciddi tepki çeken listeler, Diyarbakır ve Batman’da STK ve iş dünyasının da yakın gündeminde. T24’e konuşan STK temsilcilerinin değerlendirmeleri şöyle:

AKP seçime dezavantajlı giriyor

Doğu ve Güneydoğu İşadamları Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu: Diyarbakır’da AKP listesine girmeyen isimler Kürt meselesine kafa yoran insanlardı. Ancak açıklanan listede Kürt temsiliyeti güçlü çıkmadı. Doğalında halkın kafasında soru işaretleri yarattı. AKP seçime dezavantajlı girecek. Seçime kadar yaşanan kırılmayı toparlayabilirler mi şüpheliyim. Bu tablo 7 Haziran’da sandığa AKP’nin hanesine eksi olarak yansıyacaktır.

AKP’nin listesi sürece hizmet etmiyor

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal: AKP listesinde Kürt meselesi konusunda uzunca bir dönemdir inisiyatif almamış insanları görüyoruz. DYP döneminde bakanlık yapan isim var. 1990’lı yıllarda bölgeye birçok şey reva görüldü. Bunun hesabı bile verilmemişken böylesi isimleri aday yapmak düşündürücüdür. İş dünyası olarak bölgenin öncelikli olarak huzur ve barışa ihtiyacı var. Çözüm sürecini yürütecekse hükümet, listesini de buna göre hazırlamalıydı. Bu sürece katkı veren isimlere yer verilmemesi veya arka sıralarda yer verilmesi düşündürücüdür. AKP’nin başka bir hesabı var anlaşılan. İkinci raunda mı saklanıyor bu isimler? HDP barajı aşmaz ise erken ve başkanlık seçimlerine… Listeye alınmayanlar acaba erken seçimlerde mi aday gösterilecek? Bekleyip göreceğiz. Bu anlamda AKP’nin bu listesi sürece hizmet etmiyor.

AKP’nin listesi 1990’lı yıllardaki gibi…

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Kaya:

Listeler açıklanmadan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kürt sorunu yoktur” demişti. Listelerin de bu söylem doğrultusunda şekilleneceği kuşkusu vardı. Açıklanan listelere bakıldığında bu söylemin etkili olduğunu görmek mümkün. Çünkü 1990’lı yıllardaki aday profili var. Çözümcü dili kullanan değil, güvenlik eksenli dil kullanan adaylar var. Çözüm süreci yara alır. Bir taraftan örgütle çözümü konuşacaksınız diğer taraftan da bölgedeki adaylarınız demokratik çözümü konuşacak bir profilin dışında olacak. Bu tablo ister istemez halkta oluşan umut ve güveni zedeledi. AKP’nin bu süreçte bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri yarattı. AKP, son Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde aldığı oylara güveniyor. “Muhafazakar ve feodal yapı zaten bize %3o civarında bir oy veriyor” diyor. AKP 2007 seçimlerinde bölge genelinde %41 oy almıştı. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi aday profilleri, ikincisi ise Kürt meselesinde ılımlı mesajlar veren o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dı. 7 Haziran seçimleri için listeler açıklanmadan önce STK’ları ziyaret eden AKP Diyarbakır İl Teşkilatı yetkilileri, 2007’deki konseptle aday profilini belirleyeceklerini söylemişlerdi. Bunlar neydi, daha çok Kürt sorununun çözümüne kafa yoran, toplumsal karşılığı olan isimlerdi. Ancak bunu yapmadılar. İstifa ettirip aday adayı yaptıkları ismi Diyarbakır’da ancak 5. Sıraya aldılar. Tamamen batıdaki milliyetçi oyları almaya dönük bir politika stratejisi izliyor AKP. Açıklanan listeyle AKP, 1990’lı yıllardaki ANAP, DYP ve RP ile aynı konuma geldi.