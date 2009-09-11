Diyarbakırlı çocuklardan Kürtçe gazete

Diyarbakırlı bir grup çocuk, 8 sayfalık Denge Zarokan(Çocuk Sesi)isimli Türkçe ve Kürtçe gazete çıkardı.



Denge Zarokan(Çocuk Sesi) ismiyle çıkarılan gazeteye haberleri çocuklar yapıyor. Gazete aynı zamanda Türkçe ve Kürtçe olma özelliğiyle bir ilk olma özelliği taşıyor.



Diyarbakır Bağlar Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören bir grup çocuk, 8 sayfalık Kürtçe ve Türkçe Denge Zarokan (Çocuk Sesi) adlı gazete çıkardı. Bağlar Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi Sosyal Çalışmacı Senar Ataman, amaçlarının sokakta çalışan çocukların yeteneklerini açığa çıkarmak olduğunu söyledi. Ataman, gazete fikrinin 3 ay önce ortaya çıktığını, gazeteyi çıkartmadan önce gazetenin nasıl olacağına dair çocuklarla fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Gazetenin hem çocuk gazetesi hem de Kürtçe - Türkçe olmasının bir ilk olduğunu anlatan Ataman, "Ancak gazeteyi incelediğinizde gazetenin içeriğinde Kürtçe'nin Türkçe kadar ağırlıkta olmadığını göreceksiniz. Bunun sebebi ise çocuklar Kürtçe eğitim almadıkları için Kürtçe yazıyı okuyup yazamıyorlar." diye konuştu. Ataman, gazetenin 8 sayfa, ama gelen yazıların 16 sayfayı dolduracak nitelikte olduğunu dile getirerek, gazeteyle birlikte çocukların ne kadar üretken olduklarını gördüklerini belirtti.



Bu çalışmanın Bağlar Belediyesi'nin çocuklara yönelik bakış açısını gösterdiğine işaret eden Ataman, "Çocuklar gazetemizde kendi hayal ve umutlarını yazdılar. Biz gazetecilik ve fotoğrafçılık konusunda çocuklara atölye çalışmalarıyla eğitim vermeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.