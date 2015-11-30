T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

30 Kasım 2015 09:08

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sonra Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada görülen lüzum üzerine saat 07.00'da sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklama şöyle: 

“İlçemizde son dönemde yoğunlaşan BTÖ üyelerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve ilçe halkımızın can ve mal güvenliğinin temin edilmesi için 28.11.2015 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ilçemiz Cevatpaşa,_ Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde ve Gazi Caddesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Söz konusu sokağa çıkma yasağı görülen lüzum üzerine 30.11.2015 Pazartesi günü saat 07.00 itibari ile kaymakamlığımız tarafından kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurur."

ETİKETLER

sokağa çıkma yasağı kaldırıldıdiyarbakırsurtahir elçi

İlgili Haberler

Tahir Elçi cinayetinden sonra Sur'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, yasağın saat 13.00'te ilan edildiğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24