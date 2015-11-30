Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sonra Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada görülen lüzum üzerine saat 07.00'da sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“İlçemizde son dönemde yoğunlaşan BTÖ üyelerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve ilçe halkımızın can ve mal güvenliğinin temin edilmesi için 28.11.2015 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ilçemiz Cevatpaşa,_ Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde ve Gazi Caddesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Söz konusu sokağa çıkma yasağı görülen lüzum üzerine 30.11.2015 Pazartesi günü saat 07.00 itibari ile kaymakamlığımız tarafından kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurur."