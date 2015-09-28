Diyarbakır'ın Sur ilçesinde patlama: 2'si ağır 5 çocuk yaralı

Güvenlik güçlerinin PKK'lılara karşı operasyonlarını sürdürdüğü Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, yol kenarına bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 çocuk yaralandı. DHA'da yer alan haberde patlayıcının PKK'lılar tarafından bırakıldığı aktarılırken, Dicle Haber Ajansı'nda yer alan haberde, "çocukların polisin attığı ve türü öğrenilemeyen bomba ile yaralandığı" iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, hendek kazıp, barikatlarla yol kapatan PKK'lılara yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarının sürdüğü Eski Yoğurt Pazarı Sokak üzerinde bir duvarın kenarına PKK'lılar tarafından bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar A.K. (10)., Ş.S. (16), Y.T. (13)., M.A.T. (11) ve S.K. (15) ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralanan çocuklardan M. A. T. ve Y. T. isimli kardeşlerin durumunun ağır olduğunu belirten DİHA, çocukların Diyarbakır Selahattin Eyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı. Durumları ağır olan kardeşlerin ise Dicle Üniversitesi Tıp Hastahanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Sur ilçesinde gün boyu PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında yer yer çatışma çıktı. Silah ve patlama seslerinin yükseldiği ilçenin ara sokaklarında operasyonlar devam ederken, bölgedeki esnaf kepenk kapattı. Gazi Caddesi, önlem alan güvenlik güçleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Operasyonlara helikopterler de havadan destek verdi.