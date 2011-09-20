Diyarbakır'ın 'Oxford'u

T24 - Diyarbakır'ın Görünlü köyü eğitime verdiği önemle doktor, öğretmen, avukat, mühendis ve hemşire yetiştirmesiyle adından söz ettirdi.



Eğitim alanında kız çocuklarının okula gönderilmemesi, derslik ve öğretmen sıkıntısıyla sık sık gündeme gelen Güneydoğu'da, eğitime verilen önemle yörede adını duyuran köyler de güzel örnekler oluşturuyor.



Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Eğil ilçesine bağlı Görünlü köyü, 62 yıldır eğitimdeki başarısıyla bölgede sık sık adından söz ettiriyor. Köyde, 1949 yılında kurulan okul, köyün çocuklarının kaderinin tarlaya mahkum olmasını önledi. Köyün ilköğretim okulunda okuyan 15 öğrencinin, öğretmen olması köydeki diğer çocuklara da örnek oldu. 15 öğretmene özenen köydeki çocuklar da büyük bir azimle tarlaya değil, okula gitti. 62 yıl içerisinde köyde bugüne kadar 135 öğretmen, 66 doktor ve yüzlerce hemşire yetişti.





Muhtar da üniversite mezunu



Görünlü Köyü Muhtarı Ergül Tekeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduğunu ve 13 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.



Köylerinde okuma düzeyinin çok yüksek olduğunu, hemen hemen herkesin okuduğunu anlatan Tekeş, okumaya hevesli bir köy olduklarını, köy okulunun 1949 yılında yapıldığını, yapıldıktan sonra ilk mezun olanların, Dicle Öğretmen Okulu'nda okuyarak öğretmen olduğunu belirtti.



Köyün ilk öğretmenlerinin köydeki diğer çocuklara örnek olduğunu anlatan Tekeş, şöyle dedi: "1949 yılında açılan okuldan mezun olanlardan 15'i öğretmen olunca, köydeki herkes onlara özenerek okumaya başladı. Özentiden her aileden okuyanlar çıktı. Çocuklar babalarına, amcalarına bakarak özenerek okudu. Çocuklarımızın hepsi okumuş, en az lise mezunudur. Bu yıl köyümüzde üniversiteye giriş sınavına 10 çocuk girdi. Bu yıl sınava giren 10 öğrencimiz de üniversiteye girmeye hak kazandı. 9'u 4 yıllık üniversiteye yerleştirildi. Biri ise 2 yıllık ziraat bölümünü kazandı. Biz buna okumamış diyoruz. Bu köyden bugüne kadar 66 doktor, 135 öğretmen, yüzlerce hemşire, avukat, mühendis her daldan insan yetişti. Köyümüzle gurur duyuyoruz." dedi.





Okuldaki öğretmenler aynı köyden



Köylerindeki ilköğretim okulunda görevli 3 öğretmenin de kendi köylerinden olduğunu, eğitim konusundaki gayretleri nedeniyle çevre köylerin kendi köylerini kıskandığını aktaran Tekeş, Görünlü denildiği zaman akla hemen "okumanın" geldiğini anlattı.

Çocuklarının çok çalışkan olduğunu, hiçbir zaman kız erkek çocuk ayrımı yapılmadığını, bütün hepsinin okutulduğunu belirten Tekeş, konuşmasını şöyle sürdürdü: Faydası oluyor. Bir işimiz olduğu zaman kendi avukatlarımıza, hastalarımızı kendi doktorlarımıza götürüyoruz. Köyümüz 103 haneli. Eğitime büyük bir önem veriyoruz. Okulumuzun kütüphanesi var. 2 binden fazla kitap var. Ayrıca, birkaç yıl önce kahvehane vardı. Baktık gençler kahvehaneye çok takılıyor ve derslerinden geri kalıyorlar. Biz de bu nedenle kahvehaneyi kapattık.

Emekli sağlık memuru 70 yaşındaki Abbas Kızıl da, çocuklarından 5'inin okuduğunu, 3'ün öğretmen, birinin biyolog, birinin de maliyeci olduğunu, çocuklarının okuması için elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini söyledi.

Köyün emekli imamı 75 yaşındaki Sadullah Tekeş ise öğretmen 3 oğlu bulunduğunu anlatarak, "Kızlarımı da okutmak istedim. Ancak okumadılar. Bu yörede en tahsilli köy bizim köyümüzdür. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Köyde okuma oranının yüzde 90, kendi ailelerinde ise bu oranın yüzde 95 olduğunu belirten Mümtaz Tekeş, ailelerinde çok sayıda öğretmen, doktor, öğretim üyesi, hemşirenin bulunduğunu, babasının da emekli öğretmen olduğunu vurguladı.

7. sınıf öğrencisi Şevin Aydeniz ise kuzeninin doktor olduğunu, kendisinin doktor olmak istediğini, okumayı çok sevdiğini dile getirdi.

Kaymakam Murat Büyükköse, Görünlü köyünde çok sayıda doktor, hemşire, öğretmenin çıktığının bilindiğini anlatarak, "Görünlü köyünde okuyan sayısı fazla. Birbirlerinden etkilenerek okumuşlar. Tabi bu çevre köylere de örnek

oluyor" dedi.







