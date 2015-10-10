Diyarbakır'ın merkezinde 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği tarafından merkez Sur ilçesinde 7, Yenişehir ilçesinde ise 2 mahallede bugün saat 05.00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sur ilçesinde meydana gelen olaylar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, Sur içind kalan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Gazi Caddesi, Cemal Yılmaz mahalleleri ile Yenişehir ilçesinin Feritköşk ve Dicle mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Yasağın bugün sabah 05.00'dan başladığı ve ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğinin belirtildiği Valilik açıklamasında, "Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Operasyonlar başladı

Doğan Haber Ajansı'ndan Canan Altıntaş'ın haberine göre, Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra, PKK ve YDG-H'lılara yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Merkez Sur ilçesinin bir çok mahallesini çembere alan güvenlik güçlerine havadan da 2 helikopter destek veriyor. Sur ve Yenişehir ilçelerinde yasaklı mahallelerde birçok bölgede operasyonlar halen sürüyor.