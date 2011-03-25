Diyarbakır'ın, Hani ilçesinde çatışma çıktı

T24 - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir grup PKK'lı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir grup PKK'lı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Atılan roketlerden biri emniyet binasındaki lojmana isabet ederken, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle teröristler kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Hani'de bugün saat 20.45 sıralarında bir grup PKK'lı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Atılan roketlerden biri emniyet binasının ikinci katında lojman olarak kullanılan bölüme isabet etti. Pencereden giren roketin isabet ettiği katta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Güvenlik güçlerinin anında ateş açarak karşılık verdiği teröristler karanlıktan yararlanarak kaçtı.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını söyledi. İlçeye, takviye olarak Özel Harekat Polisi sevkedildi. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar devam ediyor.





