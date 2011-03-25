T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'ın, Hani ilçesinde çatışma çıktı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir grup PKK'lı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

25 Mart 2011 02:00

T24 - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir grup PKK'lı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı


Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir grup PKK'lı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Atılan roketlerden biri emniyet binasındaki lojmana isabet ederken, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle teröristler kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hani'de bugün saat 20.45 sıralarında bir grup PKK'lı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Atılan roketlerden biri emniyet binasının ikinci katında lojman olarak kullanılan bölüme isabet etti. Pencereden giren roketin isabet ettiği katta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Güvenlik güçlerinin anında ateş açarak karşılık verdiği teröristler karanlıktan yararlanarak kaçtı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını söyledi. İlçeye, takviye olarak Özel Harekat Polisi sevkedildi. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar devam ediyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24