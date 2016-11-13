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Diyarbakır'ın 7 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 7 köyde, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

13 Kasım 2016 23:49

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 7 köyde, bu akşam saat 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Kayacık Köyü, Ortaç Köyü, Çavundur Kötü, Dolunay Köyü, Baglan Köyü ve Yalaza Köyü ile Hazro İlçesine bağlı olan; Çitlibahçe Köyü) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 13 Kasım 2016 günü saat 20.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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