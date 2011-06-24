Diyarbakır'ı ayağa kaldıran afişler!

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İHD Diyarbakır Şubesi, Mazlumder, Diyarbakır Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Diyarbakır Tabip Odası ve KESK Diyarbakır Şubeler Platformu tarafından '26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü' dolayasıyla ortaklaşa düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Diyarbakır'ın çeşitli noktaları ve billboardlara polisin orantısız güç kullandığını gösteren afişler asıldı.Afişler, Diyarbakır 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla toplatıldı.İçeriğinde 'İşkenceye sıfır tolerans, orantısız güce sonsuz müsamaha', 'İşkence bir insanlık suçudur, sokak işkencesine yasal kılıf: Orantılı güç' yazıları bulunan ve polisin sokakta yaptığı şiddeti yansıtan fotoğrafların bulunduğu afişler, 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' fiilini düzenleyen TCK'nın 301/2 maddesi gerekçe gösterilerek toplatıldı.Karara tepki gösteren İHD Diyarbakır Şube yöneticisi ve etkinlik düzenleme kurulunda yeralan avukat Pınar Dalkuş, kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Diyarbakır'da bulunan 6 kurumla birlikte bu yıl polisin sokağa kadar taşırdığı işkence temasını işlediklerini belirten Dalkuş, "Biz bu afişlerde kullanmış olduğumuz fotoğrafları bölgemizdeki acı bir gerçeğe dikkat çekmek amacıyla kullandık. Hükümet tarafından 'artık işkence yoktur' denirken, bölgemizdeki insanların her gün maruz kaldığı muameleyi göstermeye çalıştık. Verilen kararda devletin polisini aşağıladığımız gerekçe gösterilmiş, peki her gün sokaklarda aşağılanan işkence gören insanımız ne olacak? Bu fotoğraflarda aşağılanan kim onu sormak gerekir" dedi.Afişlerde "İşkence bir insanlık suçudur" dediklerini vurgulayan Dalkuş, "Acaba bu kararı verenler işkenceyi bir insanlık suçu olarak görmüyorlar mı? Yoksa hükümetin yaklaşımıyla meşrulaştırılmaya çalışılan sokak işkencesine yargı da destek mi veriyor?" diye konuştu.Birlikte çalışma yürüttükleri kurumlarla kararı değerlendireceklerini kaydeden Dalkuş, etkinlikle ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.