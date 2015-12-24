Diyarbakır’dan Sur için gürültü eylemi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, kent genelinde ses ve gürültü çıkarma eylemleriyle protesto edildi.

Sur’un 6 mahalle ve 1 caddesinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından son 3 gündür yaşanan şiddetli çatışmalar ve atılan top atışları kent genelinde de duyulur oldu. HDP, DTK, DBP, HDK ve kentteki yüzlerce STK temsilcisinin çağrısına rağmen kaldırılmayan sokağa çıkma yasağı, bu gece kent genelinde protesto edildi. Merkeze bağlı Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçesinde bu akşam saatlerinde evlerinin balkonlarına çıkan yurttaşlar, tencere, tava ve kaşıkları birbirine vurarak ses çıkarma eylemi yaptı.

Polis aracına ses bombalı saldırı

Öte yandan Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti Dörtyol kavşağında bulunan zırhlı polis aracına ses bombalı saldırı yapıldı. Bağlar ilçesinde ise bu akşam saat 23.00 sıralarında seri silah sesleri duyuldu.