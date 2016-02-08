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Diyarbakır’dan Başbakan Davutoğlu’na: Hayal kırıklığımız derinleşti...

Başbakan, Mardin'de 10 maddelik master planını açıklamıştı

08 Şubat 2016 19:18

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Mardin’de açıkladığı “terörle mücadelede izlenecek 10 maddelik yol haritasına olumlu tepkiler geldiği” açıklamasına Diyarbakır’dan yanıt geldi. Daha önce Başbakan Davutoğlu ile görüşen Diyarbakır İş Konseyi temsilcileri, açıklanan maddeleri, “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) ve TESK’in Güneydoğu’daki tek temsilcisi olan Alican Ebedinoğlu, “Başbakan’ın açıkladığı maddelerin altı dolu değil. Bizi umutsuzluğa itti. Hayal kırıklığına uğradık” dedi. Daha önce Ankara’da yaptıkları temasları hatırlatan Ebedinoğlu, şöyle devam etti: 

“Bir umut, belki bin umut olur diyerek yola çıktık. Son yaşanan süreçte ekonomik olarak tahribata uğrayan kesimlerden olan temsil ettiğim Esnaf ve Sanatkârlar adına, kendi ülkesinde neredeyse ‘mülteci’ durumuna düşerek yüreğimizi yakan halkım adına, yereldeki siyasetçiler ve yetkililerle defalarca görüşmeler yaptık. En son Ankara'da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile altı saat süren ve tartışmalı geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Bu gergin ortamdaki görüşmenin sonucundaki beklentilerimizi Sayın Davutoğlu Mardin’de açıklayacaktı. Ancak Mardin’de yapmış olduğu açıklama maalesef hayal kırıklığımızı ve çaresizliğimizi derinleştirdi. Olmadı, yine olmadı... Toplantıya 24 kentin temsilcisi katılmıştı. Orada Başbakan’la taleplerimizi dile getirirken tartıştık. Başbakan ‘bundan sonra süreci STK temsilcileri ile yürüteceğiz’ dedi ancak bu işin asıl muhatapları biz değiliz. Asıl aktörler, Kandil ve HDP. Onları bu sürecin dışında tutarak sorun çözülmez.”

 

DTSO Başkanı Sayar: Beklentimiz karşılanmadı

 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Ahmet Sayar, 10 maddenin içeriğinin açıklanmadığı ifade ederek, “Aciliyet arzeden bir süreçte nasıl bir adım atılacağı yok. Bu konuda beklentilerimiz karşılanmadı. Ekonomik olarak da nasıl bir tedbir alınacak onu da bilemiyoruz. Açıklanan plan beklentilerimizi karşılamadı” diye konuştu.

 

DİSİAD Başkanı Baysal: Teşvik değil,
onurlu bir barış istiyoruz

 

T24’e konuşan Diyarbakır İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal da, “Teşvikler değil, onurlu bir barış istiyoruz. Açıklanan maddelere olumlu tepkilerin olması için masaya dönülmesi gerekir” dedi.

 

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