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Diyarbakır'daki terör saldırısında beş polis şehit oldu, biri çocuk üç sivil yaralandı

PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu yerde büyük bir çukur oluştu

15 Ağustos 2016 16:31

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesi girişindeki Murat Uçar Trafik Merkezi'ne PKK'lılar tarafından bomba yüklü kamyonetle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada beş  polis şehit oldu, biri çocuk üç sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun bir polis memurunun çocuğu olduğu öğrenildi.Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi. Patlama sonrası helikopter ambulanslar da bölgeye iniş yaparak yaralı naklini gerçekleştirdi. 

Saat 13:15 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrasında bölgeye giden takviye kuvvetlerle PKK'lılar arasında kısa süreli çatışma yaşandığı ve 11 polisin çatışma sırasında yaralandığı iddia edildi.

Karayolunda çukur oluştu

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılırken, patlamanın etkisiyle karayolunda derin bir çukur oluştu.

DHA muhabiri Canan Altıntaş patlamayla ilgili olarak CNN Türk canlı yayınında şunları aktardı:

"Binadan eser kalmamış durumda. Ambulans helikopter ve ambulanslar çalışmalarını sürdürüyor. 30 metre ilerideki benzin istasyonunda büyük bir hasar var. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiğini söylediler. Patlamanın ardından bir çatışmanın da yaşandığı gelen bilgiler arasında..."

 

Bakan: FETÖ'nün ikiz kardeşi PKK

 

Saldırıyla ilgili olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz FETÖ'nün ikiz kardeşi PKK, PKK'ya bağlı YPG, PYD bunların hepsi aynı zaten. Darbe girişimi başarısız olunca saldırılarını artırdılar. Onlara yönelik de güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor. Milletimiz hiç merak etmesin. Bu ülkeyi darbeci hainlere nasıl teslim etmediysek bölücülere de teslim etmeyiz" dedi.

 

Diyarbakır Valiliği: 2 polis ve 1 çocuk şehit
oldu, 25 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada iki polis ve bir çocuğun şehit olduğu, sekizi polis olmak üzere 25 kişinin yaralandığı kaydedildi. 

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimiz Diyarbakır-Batman Karayolu Bismil yol ayrımında bulunan, vatandaşlarımızın gerek özel araçları ile gerekse toplu taşıma araçlarıyla yoğun olarak seyahat ettiği bölgede bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonuna yönelik 15.08.2016 günü saat:13:10 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapıldığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre; 2 polis memuru şehit olmuş, 1 çocuk hayatını kaybetmiştir. 8’i polis memuru olmak üzere toplam 25 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar ivedilikle en yakın hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Sivilleri de hedef alan bu patlamada şehit olan polis memurlarımıza ve hayatını kaybeden yavrumuza Allahtan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

 

Şehit sayısı arttı

 

Valilik açıklamasının ardından saldırıda şehit olan polis sayısı beşe, sivil sayısı üçe yükseldi.

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