Diyarbakır'daki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesindeki çay ocağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olay sonrası yaşanan kargaşa ve boğuşma, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa mahallesi Eğri sokakta önceki gün öğlen saatlerinde çay ocağında gelen U.G., burada bulunan M.Ç. tarafından belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Ayaklarından yaralanan U.G., kendisini yaralayan M.Ç., ile boğuşarak dükkanın dışına çıktı. Sokağa taşınan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. M.Ç. kaçarken, yaralı U.G. için çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine aynı zamanda çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. U.G., gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

U.G.\'nin işyerine girmesi, M.Ç.\'nin elindeki tabancayla ateş etmesi, ardından dışarıya yaşanan boğuşma, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis alaydan sonra kaçan M.Ç.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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