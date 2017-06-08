Diyarbakır’daki Şanlıurfa afişine tepki: Kabul edilemez!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait panolara Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin verdiği “Ramazan Şanlıurfa’da yaşanır” sloganlı reklam tepkiyle karşılandı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, “Diyarbakır turizm kentidir. Diyarbakır’daki bilboardlarda Şanlıurfa reklamının yapılması kentin değerlerini hiçe saymaktır. Kabul edilemez” derken, Diyarbakır İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal da Twitter hesabından afişe tepki gösterdi.

Baysal, “Bilboardlardaki ifadenin çağrıştırmaları hiç şık değil. Diyarbakırımızda her türlü düşünce ve yaşam şekli ile yaşam hep yaşanılırdır” ifadesini kullandı.