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DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRI: 3 KİŞİ TUTUKLANDI DİYARBAKIR (A.A)

22 Eylül 2010 17:32

-DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRI: 3 KİŞİ TUTUKLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 22.09.2010 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kalaşnikoflu saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, 5 gün önce Turistik Caddesi'ndeki bir parkta oturan Mehmet Zeki Karaaslan'a (55) kalaşnikofla saldırı düzenleyerek öldüren 3 kişinin 34 FN 420 plakalı otomobil ile kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine yürütülen takip sonucu yakalanan 3 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adli mercilere sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 gün önce Mehmet Zeki Karaaslan'a yönelik kalaşnikoflu saldırı düzenlenmiş, Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otomobil ile kaçan saldırganlar, Gazi Caddesi'nde yakalanmış, otomobilde yapılan aramada, iki kalaşnikof ve bir tabanca ele geçirilmişti.

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