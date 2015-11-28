MOBESE'de dikkat çeken ayrıntı: Polis, yanına koşup kapısını açtığı taksiden açılan ateşle öldürüldü...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği ve bir polis memurunun şehit olup bir polis memurunun ağır yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine gelen bir ticari taksinin yavaşlamaya başladığı anlarda sivil polislerin taksiye doğru koştuğu ve bir polisin aracın kapısını açtığı anda vurulup şehit olduğu bir polisin de yaralanarak ticari taksinin önüne düştüğü görülüyor. Görüntülerde saldırganlar taksiden inerek Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa yöneliyor. Sokağa çıkma yasağının olmadığı ve gündelik hayatın sürdüğünün görüldüğü görüntülerde, polislerin ticari taksiye doğru koşması, akıllara "Saldırı olacağı yönünde istihbarat mı vardı?" sorusunu getiriyor.

Diyarbakır Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği ve bir polisin şehit olduğu saldırı sırasında yaşananlar Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştirenler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma yer alıyor.



Polis ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir taksiye kontrol ettiği sırada taksinin içinden ateş açılıyor. Açılan ateş sonucu polisler yaralanırken, taksinin içindeki saldırganlar taksiden inerek Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa yöneliyorlar.

İstihbarat mı vardı?

Sokağa çıkma yasağının olmadığı ve gündelik hayatın sürdüğünün görüldüğü görüntülerde, polislerin ticari taksiye doğru koşması, akıllara "Saldırı olacağı yönünde istihbarat mı vardı?" sorusunu getiriyor.