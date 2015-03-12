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Diyarbakır’daki plakasız akrepler Meclis gündeminde

HDP, Diyarbakır sokaklarında kullanılan plakasız akrep araçlarını İçişleri Bakanı'na sordu

12 Mart 2015 11:29

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, İçişleri Bakanı’na, Diyarbakır’da kullanılan plakasız akrep araçları ile ilgili verilmiş bir talimatın olup olmadığını sordu. Aydoğan ayrıca, Cizre’deki plakasız akreplere ilişkin süren soruşturmanın akıbetini de sordu.

Nursel Aydoğan soru önergesinde, “Kamuoyunun da hatırlayacağı üzere yakın zamanda Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleşen toplumsal gösterilerde 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirmişti. Cizre’de yaşanan bu olaylar sırasında polisin kullandığı ve akrep olarak bilinen zırhlı araçların plakasız bir şekilde dolaştığı basına yansımıştı. Benzer bir durum bugün itibariyle basına da yansıdığı üzere Diyarbakır’da yaşanmaktadır. Plakasız akrepler Diyarbakır’da hem mahallelere hem de merkezi yerlere konumlandırılmakta ve bu durum Diyarbakır sokaklarında olağanüstü bir durum varmış gibi yansıtılmaktadır” dedi.

Aydoğan, Bakan Öztürk’e şu soruları yöneltti:

Bakanlık olarak Diyarbakır’da bulunan zırhlı araçların plakasız bir şekilde konumlandırılmasına dair bir talimatınız olmuş mudur?

Bakanlık olarak Diyarbakır’da mahallelere ve merkezi yerlerde hareket etmek üzere gönderilen zırhlı araçların plakasız bir şekilde konumlandırılmasına dair bir talimatınız yok ise zırhlı araçların plakaları kim veya kimler tarafından sökülmüştür? Plakasız dolaşan bu zırhlı araçlara dair Bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır?

Daha önce Cizre’de yaşanan ve 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirmesine neden olan olaylarda ilçenin birçok noktasında hareket eden zırhlı araçların plakalarının kim veya kimler tarafından söküldüğüne dair başlatılan incelemenin sonucu ne olmuştur?

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