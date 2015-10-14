Diyarbakır'daki patlamanın faili Orhan Gönder'in annesi: Oğlumun IŞİD'e katıldığını bildirmediğim yer kalmadı

5 Haziran'da HDP'nin Diyarbakır'daki seçim mitinginde meydana gelen beş kişinin ölümü, 300'ü aşkın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD bombacısı olmaktan yakalanıp tutuklanan Orhan Gönder'in annesi Hatice Gönder, oğluyla ilgili bilgileri polise verdiğini ancak bir şey yapılmadığını iddia etti. Gönder, "Eğer benim çocuğum yarın bir gün, orada çocuğumu örgütleyip bu tarafa gönderir, bir şey olursa bunun vebalini, günahını kim verecek? Bunu söyledim. Polise de emniyet müdürüne de, valiye de… Defalarca gittim" dedi.

DHA'ya konuşan Hatice Gönder, Adıyamanlı gençlerin, hangi camilerde ve çay ocaklarında buluşup yönlendirildiklerini ve oğlunun peşinden koştuğu günleri şöyle anlattı:

“Eğer benim çocuğum yarın bir gün, orada çocuğumu örgütleyip bu tarafa gönderir, bir şey olursa bunun vebalini, günahını kim verecek? Bunu söyledim. Polise de emniyet müdürüne de, valiye de… Defalarca gittim. (Bir milletvekili) ile de görüştüm. İsimleri yazdı cebine koydu. 'Bizzat bu işle ben ilgileneceğim' dedi. Gidiş o gidiş."

"Karakola, savcılığa bildirmediğim yer kalmadı"

Oğlum, bugün IŞİD'e katılan kişilerle (2014 yılında dershaneye gitmesinin ardından) arkadaşlık kurduktan sonra saç ve sakal bıraktı, tavırları değişti. Bundan rahatsız olduk ancak kendisi bize endişelenmememizi söyledi. Değişim sürünce polise gittik, şikayet ettik.”

Polis oğlumun ifadesini aldı. Bizim yanımızda almadılar, tek aldılar. Geldik. 6-7 ay geçti. Bu çocuk ortadan kayboldu. Ben ve babası sınırlardan eve gelmedik. Hatay'dan Şanlıurfa sınırına kadar… Gittik haftalarca, karakola, savcılığa bildirmediğim yer kalmadı. Ben kendi adıma konuşuyorum. Diğer annelere bir şey diyemem. Sürekli aradım.

"Polis duyarlı davranmadı, takibini yapabilse patlamaların olası engellenirdi"

Sınırın her tarafını dolaştık, aylarca çocuğumuzu aradık ama bulamadık. Sonra bir gün polisler arayıp oğlumuz için Diyarbakır'a çağırdı. Bulunduğunu düşünerek Diyarbakır'a gittik, patlamayı yapacağı aklımızın ucundan geçmedi. Gittiğimizde patlamayı yaptığını duyduk. Kendisiyle konuştuğumuzda o gün de bugün de bombayla ilgisi olmadığını, kendisine tuzak kurulduğunu söylüyor."

Ailelerin çocuklarındaki değişime ve çevresine dikkat etmesi önerisinde bulunan Hatice Gönder, çocuğuyla ilgili şikayetçi olduğu zaman polisin duyarlı davranmadığını ve takibini yapabilse bugün patlamaların meydana gelmesinin engellenmiş olacağını da öne sürdü.