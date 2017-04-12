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Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 3'e yükseldi

Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda patlama meydana gelmişti

12 Nisan 2017 12:46

Diyarbakır'da dün meydana gelen patlamanın ardından başlatılan çalışmada bir polis memurunun cenazesine ulaşıldı. Böylece patlamada şehit olanların sayısı 3'e yükseldi.

NTV'de yer alan habere göre, Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın ardından AFAD ekiplerince bölgede yürütülen arama çalışmalarında bir polis memurunun cenazesine ulaşıldı. Böylece patlamada şehit olanların sayısı 3'e çıktı.

Şehit polis memuru ile patlamada şehit olan bir sivil personel için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenecek.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada sivil personel Yunus Elaltunterin şehit düşmüş, cenazesi dün düzenlenen törenin ardından kentte toprağa verilmişti.

Patlamada yaralanan bir sivil personel de gece hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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