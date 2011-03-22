-DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ YÜRÜYÜŞÜNE İNCELEME DİYARBAKIR (A.A) - 22.03.2011 - Diyarbakır'da, BDP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğinin ardından yapılan izinsiz yürüyüş hakkında inceleme başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün, BDP İl Başkanlığı tarafından Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalar ve atılan yasa dışı sloganlar ile etkinlikten sonra gerçekleştirilen izinsiz yürüyüş hakkında inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden etkinlik ardından düzenlenen yürüyüşte meydana gelen olayların görüntülerini talep etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından soruşturma açılıp açılmaması kararlaştırılacak. Nevruz etkinliğine BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk da katılmıştı. Etkinliğe katılanların bir bölümü Aysel Tuğluk'un çağrısı üzerine Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçmiş, burada uyarılara karşılık taş atan gruba polis müdahalede bulunmuştu.