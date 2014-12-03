'Diyarbakır'daki Kobanê olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının katil zanlıları yakalandı'

Bursa'da düzenlenen TOFAŞ tesislerinde düzenlenen ihracat töreninde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kobanê olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının katil zanlısı 16 kişinin yakalandığını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Bursa’da ABD'ye ticari araç ihracı töreninde konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Gelirken son bir haber iletildi İçişleri Bakanımız tarafından; Kobani olayları esnasında Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü ve 3 arkadaşının katil zanlıları 16 kişi, bugün sabah yakalandı ve adalete sevk edildi'' dedi.

Başsavcılıktan açıklama

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 Ekim’de meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden Yasin Börü ve 3 arkadaşının katil zanlılarının yakalandığını açıkladı. Başsavcılık, olayla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu, Bursa'da katıldığı bir törende, ''Gelirken son bir haber iletildi İçişleri Bakanımız tarafından; bu olaylar esnasında Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü ve 3 arkadaşının katil zanlıları 16 kişi, bugün sabah yakalandı ve adalete sevk edildi'' dedi.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"07 Ekim 2014 günü ilimizin çeşitli semtlerinde güvenlik kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik molotof kokteylli, taşlı, el yapısı bombalı ve silahlı saldırı, yolu trafiğe kapatarak lastik yakma, vatandaşlara ait araçlara ve işyerlerine yönelik saldırı eylemleri esnasında Bağlar ilçesindeki bir ikamette bulunan Riyat Güneş, Ahmet Dakak, Hasan Gökoguz ve Yasin Börü isimli 4 kişinin öldürülmesi ve Y.E isimli kişininde yaralanması olayına ilişkin; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2014/28812 soruşturma numaralı dosya kapsamında 03 Aralık 2014 tarihinde şüpheliler T.T., G.T.,S.Ç., H.T., U.D., A.P., H.O., M.S., H.O., A.T., N.O., K.T., A.B., Y.D. ile suça sürüklenen çocuklar M.T. ve F.K. olmak üzere 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, 5 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."