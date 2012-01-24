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Yaşam

Diyarbakır'daki kazılara yeniden başlandı DİYARBAKIR (A.A)

24 Ocak 2012 17:31

-Diyarbakır'daki kazılara yeniden başlandı DİYARBAKIR (A.A) - 24.01.2012 - Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de, insan kemiklerinin bulunduğu bölgede, hava muhalefeti nedeniyle ara verilen kazılara yeniden başlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan yapının yanındaki çevre düzenleme çalışmaları sırasında, insan kemikleri bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, özel yetkili savcı nezaretinde bölgede, kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen kazılara yeniden başlandı. Tarihi İçkale bölgesinde kazı çalışmaları kapsamında ortaya çıkan kemikler, numaralandırıldıktan sonra DNA tespiti için toplu halde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yapılacak işlemin ardından, yakınlarının kayıp olduğunu iddia eden vatandaşlardan alınacak kan örnekleriyle, kemiklerden elde edilen DNA'ların karşılaştırılıp, kimlik tespitlerinin buna göre yapılacağı belirtilmişti.  

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