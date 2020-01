Diyarbakır'daki IŞİD operasyonunda 8 tutuklama

DİYARBAKIR'da, 26 Ekim tarihinde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit olduğu, 7 IŞİD'çinin öldürüldüğü operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol olmak üzere 9 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin ise Emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik 26 Ekim'de 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı operasyon kapsamında, 7 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildiği belirtilerek, "C.D., E.G., S.B., S.S. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan otopsileri arkasından ailelerine teslim edilmiş, V.A. ve kimlik tespiti çalışmaları devam eden 2 kişi olmak üzere ölü ele geçirilen 3 örgüt mensubunun DNA kimliklendirme çalışmalarının devam ediyor"denildi. Yapılan operasyonda, 2 polis memurunun şehit olduğu belirtilen savcılık açıklamasında devamla şöyle denildi:

"Yapılan operasyon neticesi, 2 adet Kaleşnikof marka silah, 8 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 17 adet sağlam fünye (Elektrikli Kapsül), 3 adet patlamış fünye, 200 kg Amonyum Nitrat, 4 adet el bombası gövdesi, 128 adet kibrit başı eczası diye adlandırılan fünye, 3 adet EYB dış kabı, 95 metre korteks (ara patlayıcı), Çok sayıda örgütsel doküman Emniyet Görevlilerince muhafaza altına alınarak el konulmuştur."

7 kişi savcılıkta serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında M.D., N.T., M.İ, V.Ö,C.E.,B.Y.,O.T.,M.E.,Ö.A.,Ş.Y.,İ.Ç., V.İ.,G.İ.,M.E.,H.Ş.,M.K., ile suça sürüklenen çocuk J.D. olmak üzere toplam 17 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen savcılık açıklamasında, dün gece mahkemeye çıkarılan ve savcılıkça sorgulanan zanlılardan M.E., Ö.A., ŞY., İ.Ç, G.İ., M.E., H.Ş ve M.K. isimli 7 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. V.İ., V.Ö, O.T., N.T., M.İ., M.D., İ.Ç., C.E., B.Y. ve suça sürüklenen çocuk J.D. isimli 10 şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 309/1 maddesi kapsamında, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs Etme" suçundan tutuklama talebi ile, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/231 numaralı sorgusu kapsamında sorguları tamamlanan şüpheliler V.İ. ile C.E. isimli 2 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 309/1 maddesi kapsamında, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs Etme" eylemi iddiasından CMK 109 madde uyarınca Adli Kontrol Hükümlerinin uygulanmasına, Şüpheliler V.Ö., O.T., N.T., M.İ., M.D., İ.Ç., B.Y., ve Suça Sürüklenen Çocuk J.D. isimli 8 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 309/1 maddesi kapsamında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs Etme" eylemi iddiasından Tutuklanmalarına karar verilerek, konumlarına uygun Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişlerdir. Soruşturma kapsamında 28.10.2015 günü aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup halen İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam etmektedir."