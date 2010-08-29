-DİYARBAKIR'DAKİ ELEKTRİK ARIZASI BU GECE GİDERİLECEK ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Diyarbakır-Karakaya enerji iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle Diyarbakır geneline yarımşar saatlik aralıklarla elektrik verildiği, arızanın bu gün saat 22.00 sularında tamamen giderileceği bildirildi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Genel Müdürü Kemal Yıldır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gece 01.30 sularında Diyarbakır-Karakaya enerji iletim hattında arıza yaşandığını, arıza nedeniyle Diyarbakır'a yarımşar saat arayla elektrik verildiğini açıkladı. Yıldır, Atatürk hattındaki yoğun kullanım nedeniyle bu hattı kullanan Urfa ve Mardin illerinin de Karakaya'daki kesintiden etkilendiğini belirtti. Diyarbakır-Karakaya enerji iletim hattında meydana gelen arızanın yere düşen elektrik iletim kablosundan kaynaklandığını açıklayan Genel Müdür Yıldır, yerde bulunan yaklaşık iki ton ağırlığındaki kablonun iş makineleri tarafından kaldırılmasına başlandığını ve sıkıntı yaşayan illere bu gün saat 22.00 sularında kesintisiz elektrik verileceğini bildirdi.