Diyarbakır'daki cenaze sonrası polis müdahalesi

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde kalekol yapımını protesto eymek amacıyla yol kesen grubun eylemine dün akşam askerin müdahalesi sırasında çıkan çatışmada ölen 26 yaşındaki Ramazan Baran ile 50 yaşındaki Baki Akdemir otopsinin ardından bugün toprağa verildi. Diyarbakır’da toprağa verilen Ramazan Baran’ın cenaze töreninden sonra Bağlar İlçesi’nde caddeyi barikatlarla kapatan göstericilere polis tarafından gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Bölgede kalekol yapımı ve operasyonları gerekçe göstererek Diyarbakır- Bingöl karayolunu Lice İlçesi Fis Ovası Mevkii’nde 24 Mayıs günü hendekler kazarak kapatan grubun eylemleri sürerken, dün saat 18.00 sıralarında olaylar çıktı. Lice’nin Çalıbükü Mahallesi Kevribel Tepe Mevkii’nde akşam saatlerinde bir grup gösterici önlem alan güvenlik güçlerine önce el yapımı patlayıcılarla molotof kokteylleri attı. Ardından göstericilerin bulunduğu bölgeden güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerde buna silahla karşılık karşılık verdi.



Çıkan çatışmada Ramazan Baran, Abdullah Akkulu silahla 1 astsubay ise el yapımı patlayıcıyla yaralandı. Yaralılar helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Ramazan Baran yaşamını yitirdi. Ramazan Baran’ın otopsisinde sırt ve bel bölgesinden iki adet ateşli silah mermisinin vücuduna giriş yaparak ölümüne sebep olduğu belirtildi.



Bu arada çatışmanın olduğu bölgede gece yarısı Baki Akdemir’in cesedi bulundu. Lice Devlet Hastanesi’ne getirilen Akdemir’in vücuduna isabet eden 3 kurşunla öldüğü saptandı.



Yaralı astsubayın tedavisi Diyarbakır Asker Hastanesi’nde sürerken, dün gece ameliyat edilen Abdullah Akkulu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Diyarbakır'da cenazede olay çıktı

Lice’de dün çıkan çatışmada ölen Ramazan Baran’n cenazesi bu sabah saatlerinde Diyarbakır merkez Sur İlçesi Kurşunlu Camisi’nden alınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze burada katılanların oluşturduğu kortejle Bağlar İlçesi Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü. Cenazenin götürülmesi sırasında polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı görülürken, bir polis helikopteri havadan sürekli uçuş yaptı.



Cenaze törenine, HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Lice’deki olaylar nedeniyle Diyarbakır’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP Milletvekili Melda Onur, BDP’li ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Cenazeye katılanlar sık sık Kürtçe, ’Savaş savaş, savaş, barışa hayır’ sloganları attı.



Ramazan Baran’ın cenazesinin toprağa verilmesinin ardından bir grup kepenklerin kapalı olduğu merkez Bağlar İlçesi’nde Göçmenler Caddesi üzerinde barikatlar kurarak yolu trafiğe kapattı. Göstericiler, gelen polislere molotof kokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırdı. Polis, göstericilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Bölgede olaylar bir süre devam etti.

Akdemir Lice'de toprağa verildi

Çatışma bölgesinde ölen ve cenazesi gece yarısı i Lice Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baki Akdemir için de ilçede tören düzenlendi. Baki Akdemir’in ailesi otopsi için cenazenin Malatya Adli Tıp’a götürülmesine karşı çıkınca, otopsi Lice Devlet Hastanesi’ne Malatya’dan giden savcı tarafından yapıldı. Otopsi işlemi biten Akdemir’in cenazesi bugün ailesi ve BDP’liler tarafından hastaneden alınarak Hedik Köyü’ne götürülüp törenle toprağa verildi.

Lice ve Silvan'da kepenkler açılmadı

Yol kapatma eyleminin sürdürdüğü Lice’de dün çıkan olaylarda 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto için bugün Lice ve Silvan ilçelerinde kepenkler açılmadı.



Diyarbakır- Bingöl karayolunun Lice kesimde daha önce askerlerin kurduğu kontrol noktaları bugün kaldırılırken, yolda askerlerin de devriye gezmediği dikkati çekti. Güvenlik gerekçesiyle Lice- Kocaköy karayolu da kapatıldı.

Genelkurmay açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Lice’de 2 kişinin öldüğü olaylarla ilgili bugün resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Bölücü terör örgütüne müzahir bir grup tarafından, Diyarbakır-Bingöl karayolunun emniyetinin sağlanması maksadıyla, Diyarbakır’ın Lice İlçesi Çalıbükü Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Kevribel Tepe’de konuşlu Jandarma Komando Timlerine, ses bombası, molotof kokteyli, El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve havai fişek ile saldırılmış, eşzamanlı olarak grup içerisindeki bölücü terör örgütü mensubu üç şahıs tarafından unsurlarımıza ateş açılmıştır. Saldırı sırasında saat 18.15 sularında atılan parça tesirli EYP’nin patlaması sonucu, bir Jandarma Astsubayımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yapılan saldırıya unsurlarımız tarafından karşılık verilmiş, açılan karşı ateş sırasında, bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet gösteren bir terörist mevzilere sızma girişimi esnasında yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz ve terörist, saat 19.00’da helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, yaralı terörist hastanede vefat etmiştir. Personelimizin tedavisine Diyarbakır Asker Hastanesi’nde devam edilmektedir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında olay yerine giden olay yeri inceleme ekiplerine ateş açıldığı belirterek, şöyle denildi:

"Bölücü terör örgütü mensupları tarafından; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla olay bölgesine sevk edilen Olay Yeri İnceleme Timine saat 19.10 sularında, uzun namlulu silahlarla ateş edilmiştir. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, içerisinde EYP, molotof kokteyli ve boş Biksi kovanı bulunan ve saldırıda yaralanarak vefat eden şahsa ait bir adet sırt çantası bulunmuştur. Olayların aralıklı olarak devam ettiği esnada, saat 19.30 sularında, bir şahıs, ateşli silah yaralanması nedeniyle, Kevribel Tepe bölgesinden 112 Acil Servisle, Lice Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenilmiştir. Söz konusu yaralı şahıs, helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş olup, hayati tehlikesi bulunmaktadır. Bir grup vatandaş tarafından, 08 Haziran 2014 tarihinde saat 00.20 sularında, anılan bölgede yaşanan olaylarda vurulduğu iddiasıyla bir erkek cesedi Lice Devlet Hastanesi’ne getirilmiştir. Lice Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, anılan şahsın, otopsi işlemleri, 08 Haziran 2014 sabahı, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan, Lice İlçesine gelen uzman personel tarafından yapılmıştır. (Ailesi tarafından, şahsın Malatya Adli Tıp Kurumuna götürülmesi engellenmiştir."