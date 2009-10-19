Diyarbakır'daki banka soygunu 'caiz'miş...

Yüzlerini kar maskesiyle kapatarak uzun namlulu silahlarla bir bankadan yaklaşık 55 bin TL değerindeki dövizi gasp eden dokuz şüphelinin terör örgütü 'Kürdistan İslami Devrim Hareketi' üyeleri oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda “Soygun yapmak caizdir” dedikleri belirtildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde altı gün önceki soygunan ardından çalışma başlatan ekipler, banka çevresinde bulunan tüm Mobese kayıtlarını incelerken, şüpheli soyguncuların ‘Toplum- Der’ ve ‘Mizgin dergisi’ çalışanları olduğu öne sürüldü. Emniyet’te suç kayıtları bulunan şüphelilerin ev ve işyerlerine baskın düzenleyen polis, soyguna karışan ve onlara yardım edenleri gözaltına aldı. Emniyette suçlarını itiraf ettiği belirtilen soyguncuların, örgütün temel kurallarında borçların kapatılması ve örgütün desteklenmesi amacıyla “Her yerin soyulması caizdir” dediği öğrenildi. Terör örgütü ‘Kürdistan İslam Devrim Hareketi’ üyesi oldukları öne sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi.



