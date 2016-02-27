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Diyarbakır'daki 516 yıllık 'Dört Ayaklı Cami'nin duvarları da yıkıldı!

'Dört Ayaklı Cami' Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yer olarak gündeme gelmişti

27 Şubat 2016 13:57

Veysi Polat

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü yer olarak gündeme gelen ve halk arasında “Dört Ayaklı Minareli Cami” diye bilinen Diyarbakır'daki 516 yıllık Şeyh Mutahhar Camii’nin avlu duvarlarının da tahrip olduğu ortaya çıktı.

Sokağa çıkma yasaklarının 90 gündür uygulandığı ve çatışmaların yoğun olarak yaşandığı tarihi Sur ilçesinde birçok tarihi yapı da zarar gördü. Surp Giragos Kilisesi duvarları ve Hacı Hamit Camisi’nin minaresi yıkılırken, Kurşunlu Camii de yandı. Son olarak Diyarbakır Valiliği’nin dün ilçede mahsur kalanlar açtığı koridor sırasında Dört Ayaklı Cami olarak bilinen Şeyh Mutahhar Camii duvarlarının da yıkıldığı görüldü. Minare ayakları ile cami avlusu arasında bulunan duvarın tamamen yıkıldığı ve o bölgeden tank ve zırhlı araçların geçiş yaptığı gözlendi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü olayda tarihi minarenin üzerine kurulu olduğu 4 sütunun ön iki ayağına onlarca kurşun isabet etmiş ve sütundan parçalar kopmuştu.

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