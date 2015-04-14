Diyarbakır'da zabıtaya silahlı saldırı

Diyarbakır'da, tarihi Ongözlü Köprü bitişiğinde daha önce 4 kez yapılan ve müdahale ile yıkılan kaçak yapıya bugün müdahale eden zabıta ekiplerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganları gözaltına aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fethi Süvari, bir yıl içinde 5 kez müdahale edilerek yıkılan kaçak yapı nedeniyle yapılan saldırıyı kınadığını ifade ederek, müsaade etmeyeceklerini söyledi.



Diyarbakırda Dicle Nehri üzerinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü bitişiğinde bir yıl içinde dört kez tebligat yapılarak yıkılan, her defasında yeniden yapılan kaçak yapıya bugün saat 05.30 sıralarında zabıta ekipleri bir kez daha müdahale ederek yıktı. İş makineleri eşliğinde gerçekleştirirken yıkım sırasında kaçak yapının sahipleri pompalı tüfek ve tabanca ile zabıta ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Yakım için orada bulunan polis te havaya ateş açarak 3 kişiyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, zabıta ekiplerine silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi polis merkezine götürüldü.



Diyarbakır Büylükşehir Belediyesi Genel Sekerteri Fethi Süvari, kaçak yapılaşmaya karşı tedbirler aldıklarını, ilçe belediyeleriyle birlikte ciddi anlamda mücadele yürüttüklerini söyledi. Ongözlü Köprü’nün hemen bitişiğinde defalarca yapılan kaçak yapılaşmaya müdahale ettiklerini belirten Suvari, "Daha önce 4 kez müdahale ettik, bu da beşincidir. Fakat, ısrarla oradaki yurttaşımız bu tutumundan vazgeçmiyor. Tapusu olduğunu iddia ediyor, konu tapuyla ilgili değildir. Köprünün hemen bitişiğinde, sit alanının içinde, geniş bir alanda yapılaşma söz konusu olduğundan bu sabah belediyelerimizin katılımıyla müdahale edildi. İzinsiz ve plansız kaçak yapılaşmayı karşı mücadelemizi yürütüyoruz"dedi.



Genel Sekreter Süvari, belediyenin önceliklerinin sıralandığını, kentin planlı bir şekilde gelişmesi, SİT alanlarının işgal edilmemesi, Dicle Vadisi’nin tahrip edilmemesi, çarpık yapılaşmaya meydan verilmemesi ve Hevsel Bahçeleri’nin korunmasının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi. Suvari, "Yurttaşlarımızdan da duyarlılık istiyoruz. Böylesi konularda herhangi bir çalışma görmeleri halinde bu çalışmayı belediyeye bildirmeleri, hatta davacı ve takipçi olmaları gerekiyor. Bu şekilde bir birliktelikle biz bu konudaki girişimleri önleyebiliriz, kentimizi çarpık yapılaşmaya karşı koruyabiliriz"diye konuştu.



Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini, halkın verdiği görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Süvari, "Bu görevi ifa ederken bu tür saldırılarla karşılaşmamız cidden üzücüdür. Biz defalarca orada inşaatı yapan şahsı uyardık, yanlıştır, yasa dışıdır, sit alanında bu tür bir yapılaşma mümkün değildir, dedik. Bütün uyarılarımıza rağmen devam etmesi artık bize müdahale etmekten başka bir seçenek bırakmadı. En kötüsü de orda görevini yapan ekmeğini kazanan personelemizin üzerine ateş açıldı, bunu kabul etmeyiz. Bu tür yaklaşımların bizi yıldırmayacağının bilinmesini istiyoruz. Kararlıyız, kesinlikle kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" dedi.