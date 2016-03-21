Diyarbakır'da yoğun güvenlik önlemleri



Diyarbakır, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz kutlamalarının merkezi durumunda. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir konuşma yapması öngörülüyor.

Terör saldırısı kaygısı

Nevruz kutlamalarına yönelik terör örgütü IŞİD'in saldırı düzenlemesinden kaygı duyuluyor. 5 Haziran 2015'te HDP Diyarbakır mitinginde yapılan bombalı saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirmişti. 10 Ekim'de ise Ankara'da "Barış Mitingi"ne yönelik, 104 kişinin hayatını kaybettiği bir bombalı saldırı düzenlenmişti.

Diğer yandan Diyarbakır'da güvenlik güçleriyle HDP taraftarları arasında çatışma yaşanmasından da endişe ediliyor. Diyarbakır Sur'un birçok mahallesinde 3,5 aydır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bağlar ilçesindeki yasak ise kaldırıldı. Türk güvenlik güçleri aralık ayından bu yana PKK'ya yönelik operasyonlar düzenliyor.

Alman diplomasi çevreleri uyarmıştı

Alman diplomasi çevreleri geçen hafta Nevruz kutlamaları çerçevesinde "şiddet gösterileri ve terör eylemleri düzenlenebileceği" uyarısında bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Nevruz kutlamaları nedeniyle ülke genelinde 200 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını açıkladı. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok ilde Nevruz kutlamaları yasaklandı.

HDP, geçen yılki Nevruz kutlamalarına 1 milyona yakın kişinin katıldığını açıklamıştı. Terör endişeşi ve devam eden operasyonlar nedeniyle bu rakamın bu yıl daha düşük olması bekleniyor.

HDP milletvekili Pir'in çağrısı

Alman Basın Ajansı (dpa) muhabirine konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "200 bin kişi gelse bizim için bir başarıdır" dedi. Pir şöyle devam etti: "İnsanlar bir şeyler olur diye korkuyor. 'Birkaç metre ötede savaş varken nasıl kutlama yaparım' diye soruyorlar. Türk hükümeti ve PKK'yı müzakere masasına dönmeye ve şiddete son vermeye çağırıyorum"

Nevruz, Türkiye'den Afganistan'a, geniş bir coğrafyadaki halkların baharı karşılama şöleni olarak kutlanıyor.