T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Diyarbakır'da yoğun güvenlik önlemleri

Peş peşe kanlı terör saldırılarıyla sarsılan Türkiye'de Nevruz kutlanıyor. Terör saldırısı kaygısı ise devam ediyor.

21 Mart 2016 11:09


Diyarbakır, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz kutlamalarının merkezi durumunda. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir konuşma yapması öngörülüyor.

Terör saldırısı kaygısı

Nevruz kutlamalarına yönelik terör örgütü IŞİD'in saldırı düzenlemesinden kaygı duyuluyor. 5 Haziran 2015'te HDP Diyarbakır mitinginde yapılan bombalı saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirmişti. 10 Ekim'de ise Ankara'da "Barış Mitingi"ne yönelik, 104 kişinin hayatını kaybettiği bir bombalı saldırı düzenlenmişti.

Diğer yandan Diyarbakır'da güvenlik güçleriyle HDP taraftarları arasında çatışma yaşanmasından da endişe ediliyor. Diyarbakır Sur'un birçok mahallesinde 3,5 aydır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bağlar ilçesindeki yasak ise kaldırıldı. Türk güvenlik güçleri aralık ayından bu yana PKK'ya yönelik operasyonlar düzenliyor.

Alman diplomasi çevreleri uyarmıştı

Alman diplomasi çevreleri geçen hafta Nevruz kutlamaları çerçevesinde "şiddet gösterileri ve terör eylemleri düzenlenebileceği" uyarısında bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Nevruz kutlamaları nedeniyle ülke genelinde 200 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını açıkladı. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok ilde Nevruz kutlamaları yasaklandı.

HDP, geçen yılki Nevruz kutlamalarına 1 milyona yakın kişinin katıldığını açıklamıştı. Terör endişeşi ve devam eden operasyonlar nedeniyle bu rakamın bu yıl daha düşük olması bekleniyor.

HDP milletvekili Pir'in çağrısı

Alman Basın Ajansı (dpa) muhabirine konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "200 bin kişi gelse bizim için bir başarıdır" dedi. Pir şöyle devam etti: "İnsanlar bir şeyler olur diye korkuyor. 'Birkaç metre ötede savaş varken nasıl kutlama yaparım' diye soruyorlar. Türk hükümeti ve PKK'yı müzakere masasına dönmeye ve şiddete son vermeye çağırıyorum"

Nevruz, Türkiye'den Afganistan'a, geniş bir coğrafyadaki halkların baharı karşılama şöleni olarak kutlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PeşTürkiye NevruzNevruzHalkların Demokratik PartisiEş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşIŞİDHaziranHDP DiyarbakırEkimAnkaraMitingi34;neDiyarbakırHDPSurPKKBakanı Efkan Ala NevruzPirAlmanBasın AjansıHDP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24